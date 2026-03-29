U23 Việt Nam hết cơ hội vô địch, U23 Thái Lan rộng cửa lên ngôi

Ở lượt trận thứ hai giải CFA Team China 2026 diễn ra vào hôm qua (28/3), U23 Việt Nam đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-1 trước U23 Thái Lan. Trong khi đó, đội chủ nhà U23 Trung Quốc hòa U23 Triều Tiên với tỷ số 1-1.

U23 Việt Nam không còn cơ hội vô địch giải giao hữu ở Trung Quốc (Ảnh: FAT).

Với những kết quả này, U23 Việt Nam đã chính thức hết hy vọng giành chức vô địch giải đấu dù vẫn còn một trận chưa thi đấu. Đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh đang xếp cuối với 1 điểm. Xếp trên là hai đội bóng U23 Triều Tiên và U23 Trung Quốc với cùng 2 điểm. Đứng đầu là U23 Thái Lan với 4 điểm.

Ngay cả khi giành chiến thắng trước U23 Trung Quốc ở lượt đấu cuối, U23 Việt Nam không còn cơ hội vượt qua U23 Thái Lan hoặc U23 Triều Tiên trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, U23 Thái Lan lại rộng cửa giành chức vô địch. Họ chỉ cần giành chiến thắng trước U23 Triều Tiên là chắc chắn giành ngôi vương. Trong trường hợp hòa U23 Triều Tiên, “Voi chiến” hy vọng U23 Trung Quốc không thắng U23 Việt Nam. Còn nếu thất bại trước U23 Triều Tiên, U23 Thái Lan sẽ mất ngôi vô địch.

Dù sao, mục tiêu của U23 Việt Nam tham dự giải đấu này là cọ xát, chuẩn bị lực lượng và tâm lý cho giải Asiad 2006 diễn ra vào tháng 9. Ở giải đấu này, HLV Đinh Hồng Vinh không triệu tập lực lượng mạnh nhất.

U23 Thái Lan đang đứng đầu bảng và tràn đầy hy vọng vô địch (Ảnh: FAT).

Ông chỉ giữ lại một vài nhân tố trong đội hình của U23 Việt Nam từng giành chức vô địch U23 Đông Nam Á, SEA Games 33 và lọt vào bán kết giải U23 châu Á. Còn lại, hầu hết gương mặt trong đội hình hiện tại đều chỉ mới 20-21 tuổi. Đó là lực lượng chuẩn bị cho Asiad 2026 và SEA Games 34. Ngay cả khi hết cơ hội vô địch, U23 Việt Nam vẫn quyết tâm giành chiến thắng để có lời chia tay đẹp với giải đấu.

Ở lượt trận cuối cùng, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh đối đầu với U23 Trung Quốc vào lúc 18h35 ngày 31/3.