Siêu máy tính dự đoán kết quả trận U23 Việt Nam gặp U23 Trung Quốc

Ở lượt trận thứ hai giải giao hữu CFA Team China 2026, U23 Việt Nam đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-1 trước U23 Thái Lan. Trong khi đó, U23 Trung Quốc tiếp tục chia điểm khi hòa 1-1 trước U23 Triều Tiên.

U23 Việt Nam thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc ở giải U23 châu Á (Ảnh: AFC).

Với những kết quả này, U23 Việt Nam đã hết hy vọng giành chức vô địch giải đấu. Tuy nhiên, đây không phải là tín hiệu đáng buồn. Ở giải đấu này, HLV Đinh Hồng Vinh chỉ tập trung đội hình gồm nhiều cầu thủ 20-21 tuổi. Mục tiêu của U23 Việt Nam tham dự giải đấu này là cọ xát và tích lũy kinh nghiệm.

Trong khi đó, U23 Trung Quốc buộc phải thắng U23 Việt Nam trong trận đấu này mới hy vọng giành chức vô địch. Họ chịu tổn thất lớn trước trận đấu này khi hai trụ cột là hậu vệ Peng Xiao và tiền đạo Xiang Yuwang đều dính chấn thương khá nặng. Điều này khiến báo Trung Quốc lo lắng về kết cục không tốt của đội nhà.

Mặc dù vậy, siêu máy tính Be Soccer vẫn đánh giá cao cơ hội chiến thắng của U23 Trung Quốc. Theo phân tích của siêu máy tính, U23 Trung Quốc có 53,1% khả năng giành chiến thắng. Cơ hội thắng của U23 Việt Nam là 24,4%. Khả năng hai đội kết thúc với tỷ số hòa là 22,5%.

Thất bại trước U23 Thái Lan khiến U23 Việt Nam lỡ hẹn với chức vô địch giải CFA Team China 2026 (Ảnh: FAT).

Hệ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của U23 Trung Quốc trong trận đấu này là 1.88. Con số đó của U23 Việt Nam là 1.21.

Ở khả năng U23 Trung Quốc giành chiến thắng, tỷ số dễ xuất hiện nhất là 2-1 với 9,7%. Tiếp theo là các tỷ số 1-0 (8,6%), 2-0 (8,1%) và 3-1 (6,1%).

Những tỷ số dễ xuất hiện nhất ở khả năng U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-1 với 6,3%. Ngoài ra, U23 Việt Nam cũng có thể thắng với các tỷ số 1-0 (5,5%) và 2-0 (3,3%).

Trong trận đối đầu gần nhất, U23 Trung Quốc đã giành chiến thắng 3-0 trước U23 Việt Nam ở bán kết giải U23 châu Á. Tuy nhiên, trong hai giải đấu giao hữu ở Trung Quốc vào năm ngoái (CFA Team China, Panda Cup), U23 Việt Nam đều không thua trước đối thủ này (thắng 1, hòa 1).