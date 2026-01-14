Viktor Lê tuyên bố U23 Việt Nam sẽ thắng U23 UAE trong 90 phút

Lịch thi đấu giải U23 châu Á 2026 Vòng tứ kết 18h30 ngày 16/1: U23 Nhật Bản - U23 Jordan 22h30 ngày 16/1: U23 Việt Nam - U23 UAE 18h30 ngày 17/1: U23 Uzbekistan - U23 Trung Quốc 22h30 ngày 17/1: U23 Australia - U23 Hàn Quốc Vòng bán kết 18h30 ngày 20/1: U23 Nhật Bản/U23 Jordan - U23 Australia/U23 Hàn Quốc 22h30 ngày 20/1: U23 Việt Nam/U23 UAE - U23 Uzbekistan/U23 Trung Quốc Tranh hạng ba (22h ngày 23/1): Hai đội thua ở bán kết Chung kết: (22h ngày 24/1): Hai đội thắng ở bán kết

Giành vé vào tứ kết với ngôi nhất bảng A (9 điểm tuyệt đối), U23 Việt Nam gặp đội nhì bảng B là U23 UAE. Trước trận đấu, tiền vệ Viktor Lê khẳng định U23 Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng thời cố gắng có màn trình diễn và kết quả tốt như ở trận thắng U23 Saudi Arabia.

“Mọi đội bóng tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 đều rất mạnh, và cách duy nhất để chúng tôi sẵn sàng đương đầu chính là nỗ lực tập luyện. U23 Việt Nam còn hai ngày tập luyện trước trận tứ kết với U23 UAE. Tất cả chúng tôi đều đang cố gắng hết mình nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất.

Tiền vệ Vikor Lê tự tin về sức mạnh của U23 Việt Nam (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Tôi hy vọng U23 Việt Nam sẽ lại tạo nên màn trình diễn tương tự trận thắng U23 Saudi Arabia, sau đó có một kết quả như mong muốn để góp mặt ở bán kết”, Viktor Lê nói.

Đánh giá về đối thủ trong trận tứ kết, tiền vệ CLB Hà Tĩnh cho biết: “Thật khó để đánh giá chính xác đối thủ U23 UAE. Tôi chỉ biết rằng họ tới đây với lực lượng tốt nhất, trình độ đồng đều và qua những màn thể hiện, có thể thấy đội bóng Tây Á này tốt cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

Nếu để so sánh, U23 Việt Nam tự tin có một tinh thần tốt hơn, đầy khát khao chiến thắng. Chúng tôi cũng cho thấy mình là một tập thể gắn kết và bản lĩnh”.

Về bản thân mình, Viktor Lê hi vọng sẽ được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội, anh nói: “Cá nhân tôi mới chỉ ra sân 45 phút trong trận gặp U23 Saudi Arabia. Tôi cảm thấy mình đã thể hiện tốt, thực hiện đầy đủ những yêu cầu của ban huấn luyện, cũng như những lời dặn dò của HLV Kim Sang Sik. Tôi hy vọng tiếp tục chiếm được sự tin tưởng của thầy và hỗ trợ của các đồng đội”.

U23 Việt Nam hưng phấn sau trận thắng U23 Saudi Arabia (Ảnh: AFC).

Về khả năng trận tứ kết có thể kéo dài tới hiệp phụ hoặc luân lưu, Viktor tự tin cho biết U23 Việt Nam làm tất cả để đánh bại đối thủ trong 90 phút thi đấu chính thức.

“Chúng tôi quyết tâm giải quyết trận đấu trong vòng 90 phút, giành chiến thắng mà không cần đến loạt luân lưu”, Viktor Lê tự tin nói.

Chiều 14/1, U23 Việt Nam tiếp tục có buổi tập chuẩn bị cho trận tứ kết gặp U23 UAE. HLV Kim Sang Sik yêu cầu toàn đội tập trung cao độ, đồng thời đưa ra nhiều giáo án tập luyện đối phó với lối chơi bóng bổng của U23 UAE cũng như phát huy những điểm mạnh của mình.