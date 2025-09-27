VFF: "Khả năng tuyển Việt Nam được xử thắng Malaysia rất cao"

Trên trang chủ của mình, VFF cho biết: “FIFA xử phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ vì vi phạm hồ sơ đăng ký thi đấu”.

“Sau khi tiến hành thủ tục xem xét và đánh giá chứng cứ, Ủy ban Kỷ luật FIFA quyết định phạt FAM số tiền 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng). 7 cầu thủ liên quan mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (hơn 66 triệu đồng) và bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng kể từ ngày thông báo quyết định. Đồng thời, vấn đề tư cách thi đấu của các cầu thủ này đã được chuyển tới Tòa án Bóng đá FIFA để tiếp tục xem xét.

Nhóm các cầu thủ Malaysia làm giả hồ sơ nhập tịch (Ảnh: NST).

Sau khi quyết định của FIFA có hiệu lực, Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ tiến hành xem xét và ra quyết định xử lý đối với vi phạm của FAM”, trang chủ của VFF thông tin thêm.

Còn trao đổi với phóng viên Dân trí sáng nay (27/9), một quan chức của VFF cho biết khả năng đội tuyển Việt Nam được xử thắng trận đấu với Malaysia vào ngày 10/6, trên sân Bukit Jalil (Kuala Lumpur, Malaysia) rất cao.

Quan chức này cho biết: “Thực ra việc FAM nói rằng FIFA đồng ý với hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ có vi phạm có thể chỉ là cách FAM lấp liếm. Thông thường, FIFA chỉ khuyến cáo các liên đoàn thành viên phải làm đúng quy định”.

“Năm ngoái, khi đội tuyển Việt Nam nhập tịch Nguyễn Xuân Son, VFF từng hỏi FIFA câu hỏi tương tự, FIFA không trả lời là hồ sơ được gởi lên có chính xác hay không, họ chỉ quy định các liên đoàn bóng đá cấp quốc gia phải tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ đã đăng ký”, quan chức này cho biết thêm.

Dàn cầu thủ nhập tịch bằng giấy tờ giả giúp đội tuyển Malaysia thắng đội tuyển Việt Nam hôm 10/6 (Ảnh: VFF).

Trong lúc đó, một quan chức khác của VFF khi lấy ví dụ trường hợp CLB Hiroshima Sanfrencce (Nhật Bản) sử dụng trái phép một cầu thủ tại Cúp C2 châu Á (AFC Champions League 2) mùa trước.

Đội bóng của Nhật Bản khi đó thắng CLB Lion City Sailors (Singapore) 6-1, nhưng vì vụ việc sử dụng trái phép cầu thủ nói trên, Hiroshima Sanfrencce bị xử thua 0-3.

Hiện tại, đội tuyển Malaysia đã bị kết luận là có đến 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả, tức mức độ vi phạm nặng hơn nhiều, nên việc họ bị xử thua đội tuyển Việt Nam là điều gần như sẽ xảy ra.

Cũng qua trao đổi với phóng viên Dân trí, quan chức VFF này cho biết đội tuyển Malaysia không chỉ có thể bị xử thua ở trận gặp Việt Nam, mà có thể còn bị xử thua luôn ở trận gặp Nepal diễn ra trước đó (Malaysia thắng 2-0), cũng trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027.

7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia bị FIFA ra phán quyết vào tối qua (26/9) gồm Gabriel Palmero, Garces, Holgado, Imanol Machuca, Figueiredo, Irazabal và Hevel .