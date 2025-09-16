Các câu lạc bộ tăng tốc tập luyện trước thềm Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup

Đây là mùa giải thứ hai được tổ chức tại vịnh Bái Tử Long hùng vĩ, dự kiến quy tụ hàng nghìn vận động viên trong và ngoài nước tham dự. Trong giai đoạn nước rút trước ngày thi đấu, không khí tập luyện tại các câu lạc bộ đang trở nên sôi động và quyết liệt hơn.

Các thành viên Đội Người Sắt trong buổi tập luyện tại Vân Đồn (Ảnh: Nguyễn Phạm Quỳnh Trang).

Sáng thứ bảy ngày 13/9, Đội Người Sắt dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Nhật Dương - một người đam mê bộ môn 3 môn phối hợp và luôn xem Aqua Warriors là giải đấu thường niên không thể bỏ lỡ, đã tổ chức buổi brick (buổi tập kết hợp liên tiếp giữa bơi và chạy, giúp vận động viên rèn luyện khả năng chuyển tiếp nhịp thi đấu và thích nghi với điều kiện thực tế) ngay tại bãi biển Vân Đồn, nơi sẽ diễn ra các phần thi chính thức vào ngày 28/9.

Anh Nhật Dương chia sẻ: “Tôi rất thích những bãi biển mà ban tổ chức lựa chọn cho giải, không chỉ phù hợp để thi đấu mà còn mang lại nhiều trải nghiệm và hình ảnh tuyệt đẹp”.

Trong buổi tập, cả đội lựa chọn hoàn thành giáo án gồm 2km bơi và 10km chạy, đồng thời mô phỏng khung giờ thi đấu buổi sáng theo đúng lịch trình của ban tổ chức. Buổi brick quy tụ 20 thành viên, trong đó có cả hai vận động viên nhí cũng sẽ trực tiếp tham gia giải năm nay của đội. Với nền tảng từng nhiều lần thi đấu ba môn phối hợp, toàn đội đã thể hiện sự gắn kết và quyết tâm trong từng chặng thử thách.

Theo chia sẻ từ các thành viên, buổi tập trở nên đáng nhớ nhờ sự thay đổi liên tục của thời tiết. Các vận động viên vừa trải qua nắng gắt, mưa bất chợt, vừa đối mặt với dòng chảy ngược khiến phần bơi trở nên khó khăn hơn nhiều so với dự kiến. Tuy nhiên, nhờ tinh thần kiên định và đam mê thể thao, cả đội đã hoàn thành trọn vẹn 2km bơi. Phần chạy 10km diễn ra trong khu du lịch Sonasea Vân Đồn mang lại trải nghiệm đặc biệt với không khí trong lành, gió thu mát mẻ, giúp các vận động viên về đích trong trạng thái hứng khởi.

Các thành viên câu lạc bộ Sclub trong buổi tập luyện do HLV Phùng Thu Hằng tổ chức (Ảnh: Sclub).

Một ngày sau đó, tại Hồ Lập Đinh (Phú Thọ), 40 thành viên từ Sclub do HLV Phùng Thu Hằng dẫn dắt, với sự hỗ trợ của 10 thành viên Câu lạc bộ SUP Thăng Long, cũng duy trì cường độ tập luyện cao. Hai buổi brick liên tiếp được tổ chức, kết hợp nhuần nhuyễn giữa phần bơi và chạy, đã giúp các thành viên rèn kỹ năng chuyển tiếp - yếu tố then chốt để tiết kiệm thời gian và duy trì nhịp độ thi đấu.

Sự phối hợp giữa các CLB cho thấy tinh thần đoàn kết và chia sẻ kinh nghiệm trong cộng đồng thể thao phong trào, đồng thời tạo ra bầu không khí tập luyện hứng khởi, tiếp thêm động lực cho các vận động viên.

Không chỉ đơn thuần là luyện tập thể lực, những buổi brick này còn là cơ hội để VĐV kiểm tra, điều chỉnh trang thiết bị, từ áo bơi, giày chạy đến dinh dưỡng trước, trong và sau buổi tập. Đây là bước chuẩn bị quan trọng, đảm bảo mỗi cá nhân có sự sẵn sàng tối ưu nhất khi bước vào đường đua chính thức. Các HLV cũng liên tục theo sát, phân tích điểm mạnh, điểm yếu của từng VĐV để điều chỉnh chiến thuật thi đấu phù hợp, hướng tới thành tích tốt nhất trong ngày hội thể thao sắp tới.

Việc các CLB duy trì tập luyện dù thời tiết khắc nghiệt và quỹ thời gian eo hẹp cho thấy quyết tâm lớn của cộng đồng vận động viên tham gia Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup. Sự chuẩn bị nghiêm túc và kỷ luật này không chỉ nâng cao thành tích cá nhân, mà còn góp phần tạo nên một giải đấu chất lượng, xứng đáng với sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Với tinh thần chiến binh, sự bền bỉ và đam mê thể thao, các vận động viên đang từng ngày hoàn thiện mình để sẵn sàng chinh phục thử thách vào cuối tháng 9.

Vân Đồn hứa hẹn sẽ trở thành điểm hẹn thể thao - du lịch đầy sôi động, nơi các chiến binh Aqua Warriors cùng nhau viết tiếp hành trình rực lửa trên cung đường bơi và chạy giữa kỳ quan thiên nhiên Bái Tử Long.