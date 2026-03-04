Vạn Sự tỏa sáng phút bù giờ, tuyển nữ Việt Nam hạ Ấn Độ nghẹt thở

Chiều 4/3, tuyển nữ Việt Nam đã có màn ra quân đầy kịch tính tại vòng bảng Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026 tại sân Perth Rectangular (Australia), giành chiến thắng 2-1 trước tuyển nữ Ấn Độ nhờ cú đúp của tiền đạo Ngân Thị Vạn Sự, trong đó bàn thắng quyết định được ghi ở phút bù giờ.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của ban huấn luyện tuyển nữ Việt Nam đã chủ động đẩy cao đội hình, kiểm soát bóng và liên tục tổ chức các pha tấn công biên. Dù được đánh giá cao hơn, đội bóng áo đỏ vẫn vấp phải hàng phòng ngự số đông và kỷ luật của Ấn Độ.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 30. Từ một pha phối hợp ăn ý bên cánh trái, bóng được đưa vào khu vực vòng cấm để Vạn Sự xử lý gọn gàng trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc, mở tỷ số 1-0 cho tuyển nữ Việt Nam. Bàn thắng này đã giúp đội bóng áo đỏ giải tỏa áp lực và thi đấu tự tin hơn trong phần còn lại của hiệp một.

Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng bàn thắng mở tỷ số của Vạn Sự.

Sang hiệp hai, tuyển nữ Ấn Độ không còn giữ thế phòng ngự thụ động mà mạnh dạn đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Những pha phản công nhanh cùng các tình huống cố định đã khiến hàng thủ Việt Nam có thời điểm chao đảo. Sức ép liên tục cuối cùng cũng mang lại kết quả cho đội bóng Nam Á khi họ tìm được bàn san bằng tỷ số 1-1 ở phút 52. Bàn gỡ khiến thế trận trở nên căng thẳng, buộc tuyển nữ Việt Nam phải dồn lên tấn công để tránh một kết quả đáng tiếc ở trận ra quân.

Khi trận đấu trôi về những phút bù giờ và nhiều người đã nghĩ đến một kết quả hòa, Vạn Sự một lần nữa lên tiếng đúng lúc. Phút 90+4, từ một tình huống bóng lộn xộn trong vòng cấm Ấn Độ, tiền đạo của tuyển nữ Việt Nam đã chọn vị trí hợp lý, dứt điểm quyết đoán, ấn định chiến thắng 2-1 trong sự vỡ òa của các đồng đội và ban huấn luyện. Cú đúp của Vạn Sự không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn cho tuyển nữ Việt Nam mà còn khẳng định bản lĩnh và tinh thần thi đấu đến những giây cuối cùng của toàn đội.

Tuyển nữ Việt Nam ăn mừng bàn thắng quyết định ở phút bù giờ.

Chiến thắng nghẹt thở trước Ấn Độ giúp tuyển nữ Việt Nam vươn lên đứng nhì bảng C, cùng có 3 điểm nhưng kém Nhật Bản chỉ số phụ. Ba điểm đầu tay tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp, đồng thời tiếp thêm sự tự tin cho thầy trò đội bóng áo đỏ trước những thử thách phía trước. Ở lượt trận thứ hai, tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu với Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 7/3.

Ảnh: Getty