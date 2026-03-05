Phản ứng của CĐV châu Á khi tuyển nữ Việt Nam đánh bại Ấn Độ

Tuyển nữ Việt Nam thắng Ấn Độ 2-1 ở giải châu Á

"Chúc mừng Việt Nam. Chiến thắng đúng như tôi dự đoán, dù bàn thắng quyết định được ghi vào phút bù giờ cuối cùng", tài khoản Georgio Cabecìlla đến từ Philippines bình luận trên trang Asean Football sau khi chứng kiến tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng kịch tính trước tuyển nữ Ấn Độ với tỷ số 2-1 diễn ra trên sân Perth Rectangular (Australia) tối 4/3.

Tiền đạo Vạn Sự lập cú đúp giúp tuyển nữ Việt Nam đánh bại Ấn Độ trong trận ra quân giải châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Ở trận đấu này, tuyển nữ Việt Nam chơi hoàn toàn lấn lướt trước Ấn Độ khi kiểm soát bóng tới 63%, tung ra 15 pha dứt điểm trong đó có tới 9 pha dứt điểm trúng đích (trong khi Ấn Độ chỉ kiểm soát bóng 37%, có 7 pha dứt điểm và 4 pha đi trúng đích).

Bước ngoặt của trận đấu đến vào phút 30 khi Vạn Sự dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm mở tỷ số cho tuyển nữ Việt Nam. Phút 50, Thái Thị Thảo đã sút tung lưới Ấn Độ nhưng bàn thắng không được công nhận khi công nghệ VAR xác định trước đó Thanh Nhã đã để bóng chạm tay.

Chỉ 2 phút sau, tuyển nữ Ấn Độ bất ngờ có bàn gỡ hoà khi Nongrum phá bẫy việt vị rất tốt, sau đó thoát xuống dứt điểm đưa bóng đi căng. Thủ môn Kim Thanh chạm được tay vào bóng nhưng không ngăn được bàn thua cho tuyển nữ Việt Nam.

Những phút còn lại tuyển nữ Việt Nam gây sức ép lớn về phía khung thành đối thủ nhưng gặp khó khăn trong khâu ghi bàn. Khi mà mọi người đều nghĩ đến một trận hoà giữa hai đội thì Vạn Sự một lần nữa toả sáng với pha dứt điểm trong vòng cấm giúp tuyển nữ Việt Nam thắng nghẹt thở trước Ấn Độ với tỷ số chung cuộc 2-1.

Niềm vui của các cầu thủ tuyển nữ Việt Nam sau chiến thắng kịch tính trước Ấn Độ (Ảnh: AFC).

Nhiều CĐV châu Á đã khen ngợi những nỗ lực của tuyển nữ Việt Nam để giành trọn 3 điểm trong trận ra quân vòng bảng.

"Các cô gái Việt Nam thật sự tuyệt vời. Họ đã thi đấu đầy cố gắng, nỗ lực không biết mệt mỏi để giành chiến thắng", tài khoản Wijesundara CJ đến từ Sri Lanka bày tỏ.

"Tuyển nữ Việt Nam chơi rất tốt hôm nay. Họ là một trong hai đội của bảng C sáng giá vượt qua vòng bảng", tài khoản Rokib Uddin đến từ Bangladesh nhận định.

"Tuyển nữ Việt Nam có một trận đấu tốt và xứng đáng giành chiến thắng", tài khoản David Tan Yoeng Kang đến từ Malaysia tuyên bố.

"Giấc mơ tan vỡ. Chúng ta đã gỡ hoà nhưng lại bị thủng lưới đúng vào phút cuối. Thật cay đắng", tài khoản Mridul Barman đến từ Ấn Độ chua chát bình luận.

"Các cô gái Ấn Độ chúng ta đã chơi tốt lắm rồi. Thần may mắn đã không mỉm cười khi bị thủng lưới vào phút cuối. Cố gắng cho trận đấu tiếp theo nhé", tài khoản Ankur Dasgupta cũng đến từ Ấn Độ động viên đội nhà.

"Chúc mừng các cô gái vàng Việt Nam. Hôm nay Vạn Sự đã có ngày thi đấu rất xuất sắc. Tiếp tục cố gắng những trận đấu tiếp theo nhé các bạn", tài khoản Vàng Sao chốt lại.