Nhật Bản giành chiến thắng nhọc nhằn ở bảng đấu của tuyển nữ Việt Nam

Tuyển nữ Nhật Bản thắng 2-0 trước Đài Loan

Chiều 4/3, tuyển nữ Nhật Bản đối đầu với Đài Loan (Trung Quốc) ở lượt trận mở màn tại bảng C giải bóng đá nữ châu Á. Cặp đấu này ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc cạnh tranh suất vào tứ kết với sự hiện diện của tuyển nữ Việt Nam.

Tuyển nữ Nhật Bản đánh bại Đài Loan với tỷ số 2-0 (Ảnh: AFC).

Với sức mạnh vượt trội, đội bóng xứ Mặt trời mọc đã nhanh chóng kiểm soát thế trận và gây áp lực về phía khung thành đối phương. Thủ môn Wang Yu Ting liên tục cản phá những cú dứt điểm nguy hiểm của Nhật Bản.

Phút 16, Nhật Bản có cơ hội rõ ràng khi Maika Hamano dứt điểm trong vòng cấm nhưng thủ thành Wang Yu Ting đã chơi xuất sắc. Trong phần còn lại hiệp 1, Đài Loan đã phòng thủ kín kẽ và giữ sạch lưới trước “Samurai xanh”.

Sang hiệp 2, Nhật Bản tiếp tục đẩy cao đội hình, gây sức ép cho đối thủ. Cuối cùng, điều gì đến đã phải đến. Phút 61, Momoko Tanikawa không chế bóng tốt bằng ngực, xoay người loại bỏ hậu vệ rồi dứt điểm quyết đoán mở tỷ số cho Nhật Bản.

Nhật Bản là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch (Ảnh: AFC).

Trong những phút tiếp theo, Nhật Bản kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu. Đài Loan không thể dồn lên dù rất muốn có được bàn thắng. Thế trận giằng co diễn ra. Mãi tới phút 90+1, Nhật Bản mới có được bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 do công của Remina Chiba sau pha băng vào đánh đầu chuẩn xác.

Với 3 điểm có được, Nhật Bản tạm thời vượt lên đầu bảng C. Vào lúc 18h hôm nay, tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận ra quân ở giải bóng đá nữ châu Á khi đối đầu với Ấn Độ.