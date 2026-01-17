U23 Việt Nam vượt Nhật Bản, toàn thắng sau vòng tứ kết giải châu Á

U23 Việt Nam thắng nghẹt thở trước U23 UAE, tiến vào bán kết U23 châu Á

Đến trước vòng tứ kết giải U23 châu Á 2026, chỉ có hai đội sở hữu toàn thắng ở vòng bảng, gồm U23 Việt Nam và U23 Nhật Bản.

U23 Việt Nam là đội duy nhất toàn thắng sau vòng tứ kết (Ảnh: AFC).

U23 Việt Nam toàn thắng ở bảng A, trước các đội U23 Jordan (2-0), Kyrgyzstan (2-1) và Saudi Arabia (1-0). Còn U23 Nhật Bản toàn thắng ở bảng B, trước các đội U23 Syria (5-0), UAE (3-0) và Qatar (2-0).

Tuy nhiên, đến sau các trận tứ kết tối 16/1, nếu chỉ tính trong thời gian bóng lăn (gồm 90 phút của giờ thi đấu chính thức và 30 phút hiệp phụ), chỉ còn mỗi mình U23 Việt Nam giữ được thành tích toàn thắng.

Đội bóng của HLV Kim Sang Sik giành chiến thắng 3-2 trước U23 UAE ở tứ kết, sau 120 phút thi đấu của hai hiệp chính và hai hiệp phụ. Trong khi đó, U23 Nhật Bản bị U23 Jordan cầm hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu. Đội bóng xứ sở mặt trời mọc chỉ vượt qua U23 Jordan nhờ thắng 4-2 trong loạt sút luân lưu.

Đội bóng của HLV Kim Sang Sik hiện có 8 bàn thắng, xếp nhì toàn giải (Ảnh: AFC).

Ở một thông số khác, U23 Việt Nam đã chính thức vượt lên trên U23 Uzbekistan, Jordan và U23 Lebanon, độc chiếm vị trí thứ nhì về thành tích ghi bàn tại giải U23 châu Á 2026.

Với 3 bàn thắng ghi được ở trận tứ kết gặp UAE, U23 Việt Nam hiện sở hữu 8 bàn thắng, trong khi con số này của U23 Uzbekistan, Jordan và Lebanon là 5 bàn thắng mỗi đội. Riêng các đội Jordan và Lebanon đã bị loại.

Có 3 đội khác ghi được 4 bàn thắng tính đến thời điểm này là U23 Australia và U23 Hàn Quốc, mỗi đội hiện có 4 bàn. Tuy nhiên, thành tích ghi bàn của họ vẫn còn ở khá xa so với U23 Việt Nam.

Chúng ta cũng đã ở gần hơn với đội bóng ghi được nhiều bàn thắng nhất cho đến thời điểm này là U23 Nhật Bản (11 bàn).

Ngoài việc bị đứt mạch trận toàn thắng, U23 Nhật Bản cũng đã bị chọc thủng lưới trong trận tứ kết gặp U23 Jordan. Chính vì thế, chỉ còn mỗi mình U23 Trung Quốc giữ được thành tích giữ sạch lưới, tính đến trước loạt trận tối 17/1.

U23 Trung Quốc sẽ gặp U23 Uzbekistan ở trận tứ kết vào lúc 18h30 tối nay. Trong khi đó, U23 Australia gặp U23 Hàn Quốc vào lúc 22h30.