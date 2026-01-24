U23 Việt Nam về nước trong vòng tay ấm áp của người hâm mộ

U23 Việt Nam về nước, khép lại hành trình lịch sử ở giải U23 châu Á

U23 Việt Nam kết thúc trận tranh hạng ba giải U23 châu Á với U23 Hàn Quốc vào lúc 21h ngày 23/1 theo giờ Saudi Arabia. Sau 1 tiếng thực hiện các thủ tục sau trận và nhận huy chương đồng, đội trở về khách sạn cách sân 17km. Thầy trò HLV Kim Sang Sik tranh thủ ăn đêm trước khi tiến hành thu dọn hành lý.

Trong lúc HLV Kim Sang Sik tranh thủ chợp mắt thì nhiều cầu thủ cũng thay nhau ký tặng áo đấu cho người hâm mộ để làm kỷ niệm. Đến 1h15 sáng ngày 24/1 (theo giờ địa phương), 26 trong tổng số 40 thành viên lên đường ra sân bay quốc tế Jeddah.

Các cầu thủ Việt Nam lên đường về nước ngay trong đêm. Họ dự kiến sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào lúc 19h45 hôm nay (theo giờ Việt Nam). (Ảnh: VFF).

Thời gian di chuyển kéo dài 20 phút. Nhóm 1 của U23 Việt Nam di chuyển sớm gồm Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), ông Trần Anh Tú, Trưởng phòng các đội tuyển của VFF, Đoàn Anh Tuấn, HLV trưởng Kim Sang Sik, một số trợ lý cùng đại đa số các cầu thủ.

Chia sẻ tại sân bay, đội trưởng Khuất Văn Khang hạnh phúc khi cùng U23 Việt Nam giành Huy chương đồng U23 châu Á. Cầu thủ có 3 lần liên tiếp dự giải U23 châu Á cũng đã chia sẻ kế hoạch của bản thân. Anh dự định nghỉ ngơi tại nhà 2 ngày trước khi trở lại Thể Công Viettel để chuẩn bị cho guồng quay của giai đoạn 2 V-League 2025/26.

Hiểu Minh có xe lăn hỗ trợ di chuyển (Ảnh: VFF).

Tiền vệ Nguyễn Thái Sơn bày tỏ: “Ngay khi về nhà, em sẽ ăn lẩu”. Trong khi đó, Nguyễn Đình Bắc hay Viktor Lê khẳng định sẽ ngủ thật sâu để bù cho ngày thi đấu mệt mỏi. Cả hai cũng sẽ ăn phở Hà Nội vì đã quá nhớ đồ ăn Việt Nam.

Theo kế hoạch, HLV Kim Sang Sik, các cộng sự cùng 18 cầu thủ đến Nội Bài (Hà Nội) vào lúc 19h45 ngày 24/1. Nhóm thứ hai có 8 thành viên trong ban huấn luyện và 6 cầu thủ gồm Trung Kiên, Đình Hải, Văn Bình, Phi Hoàng, Quốc Cường, Văn Hà. Nhóm này sẽ di chuyển vào lúc 16h35 chiều ngày 24/1 và về đến sân bay quốc tế Nội Bài lúc 6h55 ngày 25/1.