Xem trực tiếp trận U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan ở đâu?

Sau khi hòa U23 Triều Tiên ở lượt trận đầu tiên, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Thái Lan ở lượt trận thứ hai giải giao hữu CFA Team China 2026 vào chiều nay (28/3). Đây là cuộc đối đầu hấp dẫn giữa hai đội bóng được xem là kỳ phùng địch thủ.

U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Thái Lan ở SEA Games 33 (Ảnh: Mạnh Quân).

Tính tới thời điểm này, không có đài truyền hình nào của Việt Nam sở hữu bản quyền trận đấu này. Người hâm mộ có thể theo dõi trận đấu qua nền tảng ở Trung Quốc như Sina. Ngoài ra, báo Dân trí cũng tường thuật trực tiếp và đưa tin nhanh nhất về trận đấu.

Trong những năm qua, U23 Việt Nam luôn được xem là khắc tinh của U23 Thái Lan. Thống kê cho thấy, trong 6 trận đối đầu gần nhất, U23 Việt Nam đều giành chiến thắng trước đối thủ này. Ở lần gặp nhau gần nhất, đoàn quân HLV Kim Sang Sik đã đánh bại U23 Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 33 để lên ngôi vô địch ngay trên đất Thái.

Dù vậy, ở giải đấu này, U23 Việt Nam không triệu tập lực lượng mạnh nhất. Trong bối cảnh HLV Kim Sang Sik bận dẫn dắt đội tuyển quốc gia, trợ lý Đinh Hồng Vinh tạm thời tiếp quản “ghế nóng”.

U23 Việt Nam chỉ giữ lại một vài gương mặt trong đội hình vừa trải qua giai đoạn thành công là thủ môn Phạm Đình Hải, Cao Văn Bình, tiền vệ Nguyễn Công Phương, Lê Văn Thuận. Ngay trước giải đấu, tài năng trẻ Lê Phát đã rút lui vì chấn thương.

HLV Đinh Hồng Vinh trao cơ hội thử sức cho hai cầu thủ Việt kiều là Nguyễn Vadim (Đà Nẵng) và Trần Thành Trung (Ninh Bình). Họ từng được triệu tập lên đội U23 Việt Nam trong quá khứ nhưng bị trả về.

U23 Việt Nam đang trong quá trình thay máu lực lượng (Ảnh: Anh Khoa).

Nhiều gương mặt mới trong đợt tập trung này như Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Anh Tuấn (PVF-CAND), Trần Hải Anh (Quảng Ninh), Nguyễn Trọng Sơn (Bắc Ninh), Tạ Xuân Trường (TTTT II Ninh Bình), Vũ Quốc Anh (Hải Phòng)… hứa hẹn sẽ mang tới làn gió mới cho U23 Việt Nam.

Trong khi đó, U23 Thái Lan triệu tập đội hình khá mạnh, đáng chú ý nhất là cầu thủ đang thi đấu ở Nhật Bản, Teerapat Pruetong. Ngoài ra, họ còn có hàng loạt cầu thủ đáng chú ý khác là Kakana Khamyok, Thanakrit Chotimueangpak, Theekawin Chansri hay Pichitchai Sienkrthok.

Trong trận ra quân, cả U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đều đánh rơi chiến thắng đáng tiếc trước U23 Triều Tiên và U23 Trung Quốc. Cuộc thư hùng của hai đại diện Đông Nam Á trên đất Trung Quốc hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan

U23 Việt Nam: Văn Bình, Quang Kiệt, Nguyên Hoàng, Bảo Long, Bá Đạt, Quốc Anh, Quang Huy, Công Phương, Văn Thuận, Thắng Long, Đăng Dương.

U23 Thái Lan: Phosaman, Sienkrathok, Noiwong, Tamma, Buaphan, Chansri, Wandee, Seangsawat, Seelao, Puethong, Mamah.