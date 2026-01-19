Báo Trung Quốc nhận xét thẳng thắn về sức mạnh của U23 Việt Nam

U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Trung Quốc trong trận bán kết giải U23 châu Á tại Saudi Arabia diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/1. Đây là trận đấu được người hâm mộ và giới truyền thông hai nước mong chờ.

U23 Việt Nam được ví như "phiên bản khác" của tuyển Nhật Bản (Ảnh: VFF).

Trước thềm trận đấu, tờ Sohu đã có bài viết phân tích về sức mạnh của U23 Việt Nam. Trong đó, họ cho rằng U23 Việt Nam mạnh hơn so với U23 Thái Lan. Đoàn quân HLV Kim Sang Sik là “phiên bản khác” của đội tuyển Nhật Bản.

Tờ báo của Trung Quốc bình luận: “Kể từ khi trỗi dậy ở U23 châu Á 2018, bóng đá trẻ Việt Nam phát triển với tốc độ chóng mặt. Đội hình tham dự giải lần này phần lớn là trụ cột của các cấp độ trẻ của bóng đá Việt Nam, bao gồm nhạc trưởng Nguyễn Đình Bắc, tiền vệ biên Khuất Văn Khang, tiền vệ trung tâm Nguyễn Thái Sơn, và tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn.

Trong đó, Đình Bắc chính là hạt nhân quan trọng nhất của đội. Cách đây hai năm, khi mới 19 tuổi, anh đã ra sân thi đấu cho đội tuyển Việt Nam.

Phong cách thi đấu của U23 Việt Nam tiếp tục mang đặc trưng bóng đá Đông Nam Á. Họ chú trọng kiểm soát bóng, phối hợp nhỏ, dựa trên sự khéo léo. Về phương diện này, U23 Việt Nam thể hiện tốt hơn cả U23 Thái Lan, đối thủ cùng bảng của U23 Trung Quốc.

Từ đội trẻ đến đội tuyển quốc gia, phong cách chiến thuật của bóng đá Việt Nam được duy trì nhất quán, thậm chí họ được ví như “phiên bản khác” của đội tuyển Nhật Bản. Bên cạnh đó, tinh thần thi đấu của các cầu thủ Việt Nam rất mạnh mẽ, ý chí kiên cường. Dù dẫn trước hay rơi vào thế rượt đuổi, họ đều có thể bùng nổ với tinh thần chiến đấu mãnh liệt. Đây là điều mà U23 Trung Quốc phải đặc biệt cảnh giác.

Cho tới thời điểm này, U23 Việt Nam vẫn duy trì thành tích toàn thắng ở giải U23 châu Á. Tại giải lần này, U23 Việt Nam sử dụng nhiều sơ đồ chiến thuật khác nhau. Ở trận đầu gặp U23 Jordan, họ dùng 4-4-2 cân bằng giữa công và thủ. Tới trận gặp U23 Saudi Arabia, đội bóng này chuyển sang 3-4-3. Đến vòng tứ kết gặp U23 UAE, HLV Kim Sang Sik lại đổi sang 5-4-1 để đảm bảo an toàn.

Báo Trung Quốc cho rằng đội nhà không chịu áp lực quá lớn khi gặp U23 Việt Nam (Ảnh: Sohu).

Điều này cho thấy U23 Việt Nam chuẩn bị rất kỹ lưỡng và thường thay đổi chiến thuật tùy theo đối thủ. Nhiều khả năng trước U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam sẽ tiếp tục điều chỉnh đội hình. Do U23 Trung Quốc chơi phòng ngự số đông, HLV Kim Sang Sik có thể sẽ không dùng hàng thủ 5 người mà chuyển sang 3-4-3 để tăng cường tấn công”.

Tờ Sohu khẳng định U23 Việt Nam là đối thủ mà U23 Trung Quốc muốn gặp nhất ở thời điểm này vì ba yếu tố. Thứ nhất, về tâm lý, U23 Trung Quốc không chịu áp lực quá lớn khi gặp U23 Việt Nam. Trong khi đó, nếu đối đầu U23 Nhật Bản, U23 Hàn Quốc, các cầu thủ trẻ Trung Quốc rất dễ gặp vấn đề tâm lý.

Thứ hai, về thể hình và thể lực, U23 Trung Quốc vượt trội hoàn toàn, đặc biệt ở các tình huống cố định và phạt góc. Thực tế, cả hai bàn thua của U23 Việt Nam trước U23 UAE đều đến từ những pha đánh đầu.

Thứ ba, hai đội đã chạm trán nhiều lần gần đây nên rất hiểu nhau. Vào tháng 3 năm ngoái, tại giải giao hữu quốc tế Diêm Thành, U23 Trung Quốc dù chơi thiếu người vẫn hòa 1-1 trước U23 Việt Nam. Đến giải Panda Cup tại Thành Đô vào tháng 11, U23 Trung Quốc thua 0-1 trước U23 Việt Nam, dù khi đó đội hình chưa đầy đủ. Đặc biệt, vào thời điểm đó chiến thuật của U23 Trung Quốc chưa mang tính phòng ngự cực đoan như bây giờ”.

Đây là lần đầu tiên U23 Trung Quốc góp mặt ở vòng bán kết giải U23 châu Á. Trong khi đó, U23 Việt Nam từng lọt vào vòng đấu này ở giải đấu diễn ra vào năm 2018. Khi ấy, U23 Việt Nam đã thắng U23 Qatar ở loạt sút luân lưu để lọt vào chung kết.