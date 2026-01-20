HLV Kim Sang Sik: "Cả châu Á sẽ biết thực lực bóng đá Việt Nam thế nào"

Buổi tập này diễn ra khoảng một ngày trước giờ bóng lăn. Trong buổi tập này, HLV Kim Sang Sik chủ yếu làm công tác tâm lý, dành sự khích lệ tinh thần cho các cầu thủ.

HLV Kim Sang Sik có động thái lên tinh thần cho các học trò (Ảnh: VFF).

Vị HLV người Hàn Quốc lên tiếng: “Có lẽ tôi không cần phải nói nhiều nữa, mỗi cầu thủ có lẽ cũng đã biết chúng ta cần phải làm gì, cả tập thể U23 Việt Nam biết chúng ta cần phải làm gì”.

“Chúng ta phải cho cả châu Á biết được rằng bóng đá Việt Nam là như thế nào, phải cho họ biết cầu thủ Việt Nam là như thế nào”, HLV Kim Sang Sik nói thêm.

Một trong những điểm quan trọng được ông Kim nhắc đến, đó là các cầu thủ U23 Việt Nam cần nâng thể lực lên chút nữa, nhằm đáp ứng được cường độ cao của trận bán kết sắp diễn ra.

U23 Việt Nam hứa hẹn sẽ đạt trạng thái thể lực tốt trong trận bán kết (Ảnh: VFF).

Sở dĩ HLV Kim Sang Sik nhắc đến thể lực, bởi đây là điểm mạnh bất ngờ của U23 Việt Nam tại giải năm nay. Đội bóng của vị HLV người Hàn Quốc thi đấu cực kỳ dẻo dai trước các đội bóng nổi tiếng khỏe ở châu Á, như U23 Saudi Arabia hoặc U23 UAE.

Trong đó, riêng đội U23 UAE có vài cầu thủ nhập tịch gốc châu Phi. Thế nhưng, ngay cả những cầu thủ gốc châu Phi này vẫn tỏ ra đuối sức trước U23 Việt Nam trong trận tứ kết ngày 16/1.

Cũng ngay trước trận bán kết gặp U23 Trung Quốc, HLV Kim Sang Sik đã chuẩn bị cho phương án sút luân lưu. Trong phương án này, vai trò của thủ môn Trần Trung Kiên được quan tâm.

Trung Kiên hiện được đánh giá là một trong những thủ thành hay nhất giải U23 châu Á năm nay, bên cạnh thủ môn Li Hao của U23 Trung Quốc. Cả hai đều có khả năng bắt 11m rất tốt.

Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc diễn ra lúc 22h30 tối nay, trên sân Prince Abdullah Al-Faisal, tại Jeddah (Saudi Arabia).