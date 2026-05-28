Thực tế buồn của Arsenal trước trận chung kết Champions League

Arsenal đang bước trên hành trình lịch sử ở mùa giải này khi giành chức vô địch giải Ngoại hạng Anh và lần đầu lọt vào trận chung kết Chanpions League kể từ năm 2006. Nếu đánh bại Paris Saint Germain (PSG) trong trận đấu cuối cùng ở Champions League tại Besiktas (23h ngày 30/5), Arsenal sẽ lần đầu đoạt cú đúp danh hiệu.

Arsenal đứng trước cơ hội đoạt cú đúp danh hiệu ở mùa này (Ảnh: Goal).

Đó là hiện thực đẹp như mơ với thầy trò HLV Mikel Arteta. Tuy nhiên, họ không dễ dàng thực hiện nhiệm vụ này. Ngoài việc phải đánh bại đương kim vô địch PSG, “Pháo thủ” còn phải vượt qua nỗi sợ hãi đang đè nặng chính mình.

Trong lịch sử, Arsenal chỉ có đúng 1 lần đăng quang cúp châu Âu. Ở trận chung kết cúp C3 châu Âu mùa giải 1993-1994, đội bóng thành London đã hạ gục Parma với tỷ số 1-0 để lên ngôi vô địch. Thế nhưng, kể từ thời điểm đó tới nay, họ luôn lỡ hẹn với ngôi vị cao nhất ở đấu trường châu Âu.

Ngay ở mùa giải sau đó (1994-1995), Arsenal có cơ hội bảo vệ chức vô địch cúp C3 châu Âu khi đụng độ với Zaragoza trong trận chung kết. Thế nhưng, “Pháo thủ” đã chịu thất bại 1-2 trước đội bóng Tây Ban Nha sau 120 phút thi đấu.

Tới mùa giải 1999-2000, Arsenal lại lọt vào trận chung kết UEFA Cup (nay là Europa League) khi đụng độ với Galatasaray. Sau 120 phút, hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0. Cuối cùng, Arsenal đã thất bại 1-4 trong loạt sút luân lưu.

Ở mùa giải 2005-2006, đội bóng của HLV Wenger đứng trước cơ hội lần đầu vô địch Champions League khi đụng độ với Barcelona trong trận chung kết. Mặc dù có bàn thắng vượt lên dẫn trước do công của Sol Campbell ở phút 37 nhưng Arsenal đã bị ngược dòng khi thủng lưới liên tiếp hai bàn bởi Eto’o (phút 76) và Juliano Belletti (phút 80).

Những lần Arsenal lọt vào chung kết Chanpions League trong lịch sử (Ảnh: FS).

Mùa giải 2019-2020, đội bóng thành London tiếp tục đứng trước cơ hội đăng quang khi lọt vào chung kết Europa League gặp Chelsea. Ở trận đấu đó, Arsenal đã thất bại với tỷ số 1-4. Điều đáng nói, ở thời điểm đó, Arsenal được dẫn dắt bởi “ông vua Europa League" Unai Emery. Vị chiến lược gia này đã lọt vào trận chung kết Europa League 6 lần trong sự nghiệp và vô địch tới 5 lần (chỉ về nhì khi dẫn dắt Arsenal).

Điều đó cho thấy, Arsenal vẫn còn cách chức vô địch Champions League một khoảng cách khá dài. Trước khi nghĩ về điều lớn lao, họ cần phải vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân. HLV Arteta và các học trò cần chứng minh bản lĩnh ở thời khắc định mệnh.