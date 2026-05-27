Báo Indonesia nói về Xuân Son, cảnh báo đội tuyển Việt Nam trước AFF Cup

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son hiện không có phong độ tốt tại giải trong nước, điều này tạo sự chú ý với giới bóng đá và giới truyền thông trong khu vực. Trong số đó, báo chí Indonesia tỏ ra đặc biệt quan tâm đến ngôi sao nhập tịch của đội tuyển Việt Nam.

Tờ Bola Sport của Indonesia viết: “Cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son hiện không có phong độ tốt, đội tuyển Việt Nam có thể lo lắng vì thiếu lựa chọn thay thế trước thềm AFF Cup”.

Xuân Son hiện không có phong độ tốt (Ảnh: Mạnh Quân).

“Kể từ khi gãy chân tại AFF Cup 2024, rồi trở lại sân cỏ, Xuân Son chưa lấy lại sự sắc bén như trước. Sự sa sút của cầu thủ này ảnh hưởng đến CLB Nam Định tại giải V-League”, Bola Sport viết thêm.

Sở dĩ báo chí Indonesia quan tâm đến Xuân Son và đội tuyển Việt Nam, vì đoàn quân do HLV Kim Sang Sik dẫn dắt là đối thủ chung bảng với đội tuyển Indonesia tại AFF Cup 2026 (diễn ra từ ngày 24/7 – 26/8).

Tờ báo của xứ sở vạn đảo bình luận: “Đội tuyển Việt Nam nằm chung bảng với Indonesia, Singapore, Campuchia và đội thắng trong cặp đấu play-off giữa Brunei và Timor Leste. Đội tuyển Việt Nam là đương kim vô địch AFF Cup”.

“Với tư cách này, đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ phải đối diện với áp lực rất lớn. Điều đáng chú ý, áp lực dành cho đội tuyển Việt Nam không chỉ đến từ bên ngoài, mà còn đến từ bên trong, với phong độ đang đi xuống của Nguyễn Xuân Son”, Bola Sport viết tiếp.

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị tái ngộ Indonesia tại AFF Cup 2026 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Sau khi Xuân Son xuống phong độ, cũng tờ báo của Indonesia cho rằng bóng đá Việt Nam hiện không có chân sút ngang tầm, để thay thế cầu thủ nhập tịch gốc Brazil.

Bola Sport phân tích: “Vấn đề đang được đặt ra với đội tuyển Việt Nam, đó là ai sẽ thay thế Xuân Son? Không có gì đảm bảo các tiền đạo nội sẽ lấp thành công khoảng trống mà Xuân Son để lại, nếu cầu thủ này không ở trạng thái tốt nhất”.

“Trong những năm gần đây, bóng đá Việt Nam ngày càng nhập tịch nhiều hơn các cầu thủ gốc nước ngoài.

Nhưng vấn đề là những cầu thủ nhập tịch gốc ngoại, sau khi đủ 5 năm liên tục sinh sống tại Việt Nam (đủ điều kiện nhập tịch, khoác áo đội tuyển quốc gia theo quy định của FIFA), thường không còn trẻ và không còn sung sức”, vẫn là những dòng bình luận trên tờ Bola Sport.