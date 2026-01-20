Báo Thái Lan nhận định U23 Việt Nam sẽ viết tiếp câu chuyện lịch sử

Lần thứ hai trong lịch sử giải U23 châu Á, U23 Việt Nam lọt vào bán kết. Nhưng khác với lần đầu cách đây 8 năm, ở lần này, đội tuyển U23 Việt Nam được đánh giá mạnh hơn đối thủ của chúng ta ở trận bán kết.

Tờ Siam Sport của Thái Lan viết: “Hiện tại, mọi sự chú ý đang đổ dồn vào U23 Việt Nam. Họ có được điều này sau khi họ giành được thành tích ấn tượng suốt từ đầu giải đến giờ”.

Lịch sử đang chờ U23 Việt Nam (Ảnh: AFC).

“Màn trình diễn của U23 Việt Nam đang được ca ngợi rộng rãi, nhất là sau chiến thắng ấn tượng của đoàn quân trong tay HLV Kim Sang Sik với tỷ số 3-2 trước U23 UAE ở tứ kết. Chiến thắng này giúp U23 Việt Nam kéo dài kỷ lục chiến thắng liên tiếp của chính mình.

Chuỗi trận toàn thắng này của U23 Việt Nam bắt đầu từ giải U23 Đông Nam Á tại Indonesia, nối tiếp ở vòng loại giải U23 châu Á trên sân nhà của họ. Sau đó, ngay trên đất Thái Lan, U23 Việt Nam tiếp tục toàn thắng tại SEA Games. Chưa dừng lại tại đây, U23 Việt Nam toàn thắng cho đến thời điểm hiện tại tại giải U23 châu Á”, Siam Sport thông tin thêm.

Cũng theo tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan, kỷ lục của đội tuyển U23 Việt Nam không chỉ dừng ở nội bộ bóng đá Việt Nam, mà đội bóng của HLV Kim Sang Sik đã tạo nên kỷ lục mới ở Đông Nam Á.

Siam Sport chia sẻ: “U23 Việt Nam trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á hai lần vào đến bán kết giải U23 châu Á, sau lần đầu vào năm 2018. So với U23 Việt Nam, U23 Indonesia chỉ làm được điều này một lần, ở kỳ giải năm 2024”.

Hành trình của đội bóng trong tay HLV Kim Sang Sik chưa dừng lại? (Ảnh: AFC).

“U23 Việt Nam đang viết tiếp câu chuyện lịch sử, họ đang duy trì phong độ cao, để bước vào trận bán kết gặp đội tuyển U23 Trung Quốc vào tối 20/1”, vẫn là những dòng được viết trên tờ nhật báo thể thao hàng đầu của xứ sở chùa vàng.

Trong khi đó, một tờ báo khác của Thái Lan là Thairath so sánh thành tích của U23 Việt Nam với đội tuyển U23 Thái Lan, tại giải U23 châu Á đang diễn ra.

Thairath bình luận: “U23 Việt Nam là đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á lọt được vào giai đoạn đấu loại trực tiếp của giải năm nay. Họ toàn thắng ở tất cả các trận đã qua của họ bằng những màn trình diễn rất xuất sắc”.

“Ngược lại, đội tuyển U23 Thái Lan kết thúc hành trình của mình tại giải ngay sau vòng bảng. U23 Thái Lan chỉ giành được 2 điểm sau 3 trận, sớm phải về nước”, Thairath thẳng thắn viết thêm.

Nếu U23 Việt Nam đánh bại U23 Trung Quốc trong trận đấu tối nay, U23 Việt Nam sẽ có lần thứ hai trong lịch sử lọt vào trận chung kết giải U23 châu Á. Khi đó, chúng ta sẽ càng đào sâu kỷ lục trước các nền bóng đá trong khu vực.