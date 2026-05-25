HLV Park Hang Seo tái xuất, dẫn dắt CLB Thái Lan

Chiều 25/5, CLB Kanchanaburi công bố chiêu mộ thành công HLV Park Hang Seo. Theo báo giới Thái Lan, hợp đồng của HLV người Hàn Quốc với CLB ở giải hạng 2 Thái Lan có thời hạn trong 2 năm.

Thành viên ban huấn luyện của HLV Park Hang Seo ở CLB mới gồm có Lee Jung Soo (trợ lý HLV), Panupong Wongsa (trợ lý HLV), Pannarai Pansiri (chuyên viên phân tích), Narathip Panprom (HLV thủ môn) và Ro Young Soo (HLV thể lực).

Mục tiêu của HLV Park Hang Seo và dàn cộng sự là giúp CLB Kanchanaburi giành quyền thăng hạng lên chơi ở giải vô địch quốc gia Thái Lan mùa giải tới.

Chia sẻ trên mạng xã hội, Chủ tịch CLB Kanchanaburi, Phalang Kanchanaburi, thông báo: "Chào mừng HLV Park Hang Seo tới CLB Kanchanaburi".

Trước mắt, HLV Park Hang Seo sẽ tham dự World Cup 2026 cùng đội tuyển Hàn Quốc trong vai trò Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá. Ông sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ huấn luyện kể từ tháng 7. Trước mắt, trợ lý Lee Jung Soo sẽ tạm thời nắm đội.

Sau khi rời khỏi đội tuyển Việt Nam vào năm 2023, HLV Park Hang Seo chưa nhận lời dẫn dắt CLB nào. Thay vào đó, ông chủ đảm nhận vai trò cố vấn ở CLB Bắc Ninh và đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc.

Theo báo giới Thái Lan, việc mời HLV Park Hang Seo cho thấy tham vọng rất lớn giành tấm vé thăng hạng của Kanchanaburi. Ban lãnh đạo đội bóng dự kiến sẽ đầu tư rất nhiều tiền để HLV người Hàn Quốc tăng cường lực lượng, để đạt mục tiêu thăng hạng.

Trong quá khứ, HLV Park Hang Seo từng gặt hái thành công rực rỡ cùng bóng đá Việt Nam. Ông đã giúp đội U23 Việt Nam giành ngôi á quân ở giải U23 châu Á 2018, vô địch SEA Games 2019, 2022 và lọt vào bán kết ASIAD 2018. Đội tuyển Việt Nam cũng giành chức vô địch AFF Cup 2018, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 và lần đầu tiên lọt vào vòng loại thứ ba World Cup (2022).

Chính điều đó giúp cho HLV Park Hang Seo có uy tín trong làng bóng đá Việt Nam cũng như Đông Nam Á. Dù nhận được nhiều lời mời dẫn dắt các đội bóng ở Đông Nam Á trong những năm qua nhưng ông đều từ chối.

HLV Park Hang Seo nhấn mạnh: "Tôi đã nhận được nhiều lời đề nghị nhưng Thái Lan là nơi chưa có HLV Hàn Quốc nào thực sự thành công trọn vẹn. Điều đó khiến tôi bị thôi thúc tới nơi đây làm việc. Tôi muốn góp phần kết nối bóng đá Hàn Quốc, Việt Nam và Đông Nam Á".