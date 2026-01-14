U23 Việt Nam sở hữu thông số ấn tượng, ngang Nhật Bản, bỏ xa Hàn Quốc

Vòng đấu bảng sẽ kết thúc vào đêm nay (14/1), với các trận thuộc bảng D. Do bảng đấu này không có đội nào duy trì được thành tích toàn thắng, nên chỉ có hai đội chắc chắn giành trọn vẹn 9 điểm sau vòng bảng, đó là U23 Việt Nam và U23 Nhật Bản.

Thành tích này giúp đội bóng của HLV Kim Sang Sik qua mặt đương kim Á quân U23 Uzbekistan (7 điểm), hoặc các ứng viên vô địch nặng ký như U23 Hàn Quốc (4 điểm), Iran (chỉ có 2 điểm và đã bị loại), chủ nhà Saudi Arabia (3 điểm, bị chính U23 Việt Nam loại).

U23 Việt Nam là một trong hai đội toàn thắng và ghi bàn trong mọi trận đấu của mình tại vòng bảng, sánh ngang với U23 Nhật Bản (Ảnh: AFC).

Chưa hết, cũng giống như U23 Nhật Bản, U23 Việt Nam là hai đội hiếm hoi ghi bàn trong cả 3 trận đấu của mình, tính cho đến thời điểm này của giải U23 châu Á 2026.

Chỉ còn có mỗi mình U23 Thái Lan có thể tiếp cận với thành tích này của đoàn quân trong tay HLV Kim Sang Sik và đội bóng xứ sở mặt trời mọc, nếu U23 Thái Lan chọc thủng lưới U23 Trung Quốc trong trận đấu diễn ra tối nay.

Ngay đến Uzbekistan cũng đã chào thua thành tích này, do họ bị Iran cầm hòa 0-0 ở lượt trận thứ hai tại bảng C. U23 Hàn Quốc có đến hai trận không ghi được bàn thắng, gồm trận hòa 0-0 với U23 Iran ở lượt trận đầu bảng C và trận thua Uzbekistan 0-2 tối qua (13/1).

U23 Iran đá 3 trận không ghi được bàn nào (hòa Hàn Quốc 0-0, hòa Uzbekistan 0-0 và thua Lebanon 0-1). Đội chủ nhà Saudi Arabia có một trận không ghi bàn, đó là trận thua U23 Việt Nam 0-1 đêm 12/1. U23 Australia có một trận không ghi bàn khi để thua U23 Trung Quốc ngày 11/1, thuộc lượt trận thứ hai bảng D.

Còn nhà vô địch kỳ giải đầu tiên năm 2013 là Iraq có một trận không ghi bàn, khi bị U23 Trung Quốc cầm hòa 0-0 vào ngày 8/1, thuộc lượt trận đầu tiên bảng D.

U23 Hàn Quốc (áo đỏ) kém U23 Việt Nam số lượng bàn thắng ghi được tại vòng bảng (Ảnh: AFC).

Xét về số lượng bàn thắng, U23 Việt Nam hiện xếp thứ hai toàn giải, với 5 pha lập công. Thành tích này của chúng ta ngang với đội đương kim Á quân Uzbekistan và U23 Lebanon. Đội dẫn đầu về số bàn thắng ghi được tiếp tục là Nhật Bản (10 bàn sau 3 trận).

Thành tích ghi bàn của chúng ta dĩ nhiên cũng vượt qua U23 Hàn Quốc (4 bàn sau 3 trận), Iran (không ghi bàn nào), Saudi Arabia (3 bàn) và UAE (đối thủ của chúng ta ở tứ kết, 3 bàn).

Riêng các đội thuộc bảng D dù chưa hoàn tất vòng bảng, nhưng họ rất khó bắt kịp thành tích ghi bàn của U23 Việt Nam, bởi từng đội ở bảng D hiện sở hữu số bàn thắng rất ít ỏi. Cụ thể, U23 Thái Lan mới ghi hai bàn sau hai trận, U23 Australia mới có hai bàn, còn U23 Trung Quốc và Iraq mỗi đội mới chỉ sở hữu một bàn thắng.

Điều đáng nói là U23 Việt Nam giành được hàng loạt thông số rất cao kể trên, trong bối cảnh chúng ta dứt điểm ít hơn hẳn các đối thủ. Theo thống kê, đội bóng của HLV Kim Sang Sik dứt điểm ít nhất giải, tính cho đến thời điểm hiện tại.

U23 Việt Nam mới sút hoặc đánh đầu về phía khung thành đối phương có 28 lần, kém xa số lần dứt điểm của các đối thủ cùng bảng A với chúng ta, gồm Kyrgyzstan (40 lần dứt điểm), Jordan (46 lần) và Saudi Arabia (59 lần).

Chi tiết ấy phản ánh U23 Việt Nam thi đấu với tính hiệu quả cực cao. Tỷ lệ bàn thắng/số lần dứt điểm của chúng ta lên đến gần 17,9%, trong khi con số này của ứng cử viên vô địch trước giờ bóng lăn là U23 Saudi Arabia chỉ là 5%.

Có nghĩa là tính về hiệu quả trong khâu dứt điểm, U.23 Việt Nam đạt hiệu quả cao gấp gần 4 lần so với U23 Saudi Arabia, đại diện của một trong những nền bóng đá mạnh nhất châu Á.