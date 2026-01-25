U23 Việt Nam sở hữu hàng công xuất sắc thứ 2 ở giải châu Á 2026

Với việc đánh bại U23 Hàn Quốc trong loạt sút luân lưu hôm 23/1, đội tuyển U23 Việt Nam đã giành hạng 3 chung cuộc giải U23 châu Á 2026. Thành tích của thầy trò huấn luyện viên (HLV) Kim Sang Sik được giới chuyên môn cũng như người hâm mộ ghi nhận, khi "Rồng vàng" là đội bóng sở hữu hàng công tốt thứ 2 tại giải đấu với 10 bàn thắng.

Đình Bắc và Quốc Việt đóng góp 5 bàn thắng trong tổng số 10 bàn thắng của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Ở trận ra quân, U23 Việt Nam đánh bại U23 Jordan với tỷ số 2-0. Tiếp đến, họ vượt qua U23 Kyrgyzstan 2-1 và đội chủ nhà U23 Saudi Arabia với tỷ số 1-0 để có lần đầu tiên vào vòng tứ kết với ngôi nhất bảng cùng 3 trận toàn thắng.

Đến tứ kết, U23 Việt Nam gây ấn tượng khi giành chiến thắng U23 UAE với tỷ số 3-2 sau 120 phút nghẹt thở. Ở bán kết, "Rồng vàng" để thua 0-3 trước U23 Trung Quốc và phải thi đấu trận tranh hạng 3. Tại đây, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik hòa U23 Hàn Quốc 2-2 rồi giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu với tỷ số 7-6.

Trong số những người đã ghi bàn cho U23 Việt Nam, Đình Bắc góp tới 4 pha lập công và thậm chí đoạt danh hiệu Vua phá lưới.

Các cầu thủ gồm Khuất Văn Khang, Quốc Việt, Minh Phúc, Hiểu Minh và Lê Phát ghi một bàn mỗi người. Bàn còn lại của U23 Việt Nam đến từ pha phản lưới nhà của Khristiyan Brauzman bên phía U23 Kyrgyzstan.

Trong khi đó, U23 Nhật Bản là đội bóng sở hữu hàng công tốt nhất giải đấu với việc ghi tổng cộng 16 bàn thắng. Đáng chú ý, ở trận chung kết, đội tuyển U23 Trung Quốc dù giữ sạch lưới cả 5 trận trước đó nhưng đã thủng lưới tới 4 bàn khi gặp đội bóng đất nước mặt trời mọc.

Ngoài ra, dù giành ngôi á quân nhưng U23 Trung Quốc chỉ ghi được 4 bàn thắng, kém U23 Việt Nam tới 6 bàn. Thủ thành Li Hao phải liên tục vào lưới nhặt bóng ở trận chung kết khiến anh mất danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải đấu về tay thủ môn của U23 Nhật Bản là Rui Araki - người chỉ để thủng lưới một bàn tại giải đấu.