Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi U17 Việt Nam đăng quang ngôi vương ấn tượng

Thắng Malaysia 3-0, U17 Việt Nam vô địch giải Đông Nam Á 2026

"Đội trẻ này thật tuyệt vời! Họ thống trị các đối thủ ngay từ đầu. Thực sự rất tuyệt vời khi xem. Không nghi ngờ gì nữa, năm 2026 sẽ là năm vàng cho bóng đá Việt Nam!", tài khoản Wijesundara CJ đến từ Indonesia bình luận trên trang Asean Football sau khi chứng kiến U17 Việt Nam đánh bại U17 Malaysia với tỷ số 3-0 ở trận chung kết diễn ra trên sân Gelora Delta Sidoarjo (Indonesia) tối 24/4.

Các cầu thủ U17 Việt Nam (áo đỏ) tạo ra thế trận một chiều trước U17 Malaysia ở trận chung kết giải U17 Đông Nam Á 2026 (Ảnh: VFF).

Tái đấu với U17 Malaysia ở trận chung kết, U17 Việt Nam tiếp tục cho thấy sự chênh lệch về đẳng cấp như đã từng đánh bại đối thủ 4-0 ở vòng bảng. Trong suốt trận đấu, U17 Việt Nam tạo ra thế trận một chiều cũng như hàng loạt pha dứt điểm về khung thành đối thủ.

Phút 11, từ quả phạt góc bên cánh phải, Quý Vương chọn vị trí thông minh trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán ở khu vực gần chấm phạt đền, đưa bóng vào góc phải khung thành, mở tỷ số cho đội bóng áo đỏ.

Sau khi bỏ lỡ nhiều cơ hội ở những phút tiếp theo, U17 Việt Nam cũng kịp nhân đôi cách biệt ở phút 45+4 khi Văn Dương có pha đột phá mạnh mẽ vào vòng cấm rồi dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ thành của Malaysia.

Cục diện trận đấu không có nhiều thay đổi trong hiệp 2 với thế trận tấn công áp đảo của U17 Việt Nam trước U17 Malaysia. Phút 54, Trí Dũng thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang thuận lợi để Văn Dương băng vào dứt điểm ở cột xa, hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Dù trợ lý trọng tài ban đầu căng cờ báo việt vị, nhưng sau khi tham khảo VAR, bàn thắng đã được công nhận và đây cũng là bàn thắng ấn định chiến thắng chung cuộc 3-0 cho U17 Việt Nam.

Nhiều CĐV Đông Nam Á thừa nhận U17 Việt Nam giành chức vô địch giải đấu một cách không thể ấn tượng hơn, khi đăng quang ngôi vương với chuỗi 4 trận thắng, 1 trận hoà, ghi được 19 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 bàn.

"U17 Việt Nam thực sự là đội tuyển trẻ tốt nhất của Đông Nam Á ở thời điểm này, nhất là khi tất cả các cầu thủ đều là cầu thủ nội địa. Chúc mừng chức vô địch xứng đáng của Việt Nam", tài khoản Ahz Hwan đến từ Malaysia thừa nhận chiến thắng xứng đáng của U17 Việt Nam.

"Chỉ trong ít ngày mà đội tuyển U17 Malaysia đã chơi tốt hơn rất nhiều. Minh chứng là họ để thua 0-4 ở vòng bảng trước U17 Việt Nam, nhưng ở trận chung kết họ chỉ chịu thua 0-3 mà thôi", tài khoản Red Silencer đến từ Singapore hài hước bình luận.

"Dù sao thì U17 Indonesia vẫn có quyền tự hào là đội bóng duy nhất có thể cầm hoà nhà vô địch U17 Việt Nam. U17 Malaysia thì ra chỉ là hổ giấy, chỉ bắt nạt được các đội bóng yếu, gặp U17 Việt Nam lại thành mèo Hello Kitty ngay", tài khoản Rizki Yagami đến từ Indonesia bày tỏ.

Các cầu thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng vào lưới U17 Malaysia (Ảnh: VFF).

"Một kết quả không có gì ngạc nhiên đối với tôi. Trước trận chung kết tôi dự đoán U17 Việt Nam sẽ không gặp khó khăn khi tái đấu với Malaysia. Một lần nữa chúc mừng đội tuyển trẻ của Việt Nam. Các bạn xứng đáng giành chức vô địch này", tài khoản Randy Mafaresa cũng đến từ Indonesia nói thêm.

"Là người Malaysia nhưng tôi không biết người Việt Nam có bí quyết gì khiến chúng tôi luôn thua họ. Tôi nghĩ cơ sở vật chất Việt Nam không tốt như Malaysia, nhưng họ có tài năng tốt và lối chơi đẹp từ đội hình trẻ cho đến khi lên đội hình quốc gia. Bày tỏ sự tôn trọng", tài khoản Muhammad Wan Khidir đến từ Malaysia đặt câu hỏi.

"Đúng là không có gì ngạc nhiên với chiến thắng của U17 Việt Nam. Trên thực tế trận chung kết thật sự là giữa U17 Việt Nam và Australia, còn Malaysia kém xa U17 Việt Nam về đẳng cấp. U17 Việt Nam giành chức vô địch rất xứng đáng", tài khoản Pronpisanu Yupin đến từ Thái Lan nhấn mạnh.

"Chúc mừng U17 Việt Nam lần thứ 4 vô địch giải Đông Nam Á. Lứa này của HLV Cristiano Roland tuy nhỏ người nhưng đá rất hay. Phía trước là vòng chung kết U17 Châu Á 2026, cố lên nhé các bạn", tài khoản Sơn Vũ đến từ Việt Nam chốt lại.