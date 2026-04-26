Phản ứng của CĐV Thái Lan khi bóng đá Việt Nam thống trị Đông Nam Á

U17 Việt Nam đã giành chức vô địch giải U17 Đông Nam Á 2026 sau chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia vào tối 24/4. Danh hiệu này thêm một lần khẳng định vị thế thống trị của bóng đá Việt Nam ở các giải đấu trong khu vực Đông Nam Á.

Bóng đá Việt Nam thâu tóm các danh hiệu ở Đông Nam Á (Ảnh: Krian Buriram).

Trang Krian Buriram (Thái Lan) đã thống kê những danh hiệu của bóng đá Việt Nam. Họ viết: “Bóng đá Việt Nam khẳng định vị thế dẫn đầu Đông Nam Á. Họ đã quét sạch những danh hiệu trong những năm qua.

Trong đó, đội U17 Việt Nam vừa giành chức vô địch giải U17 Đông Nam Á. Đội U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á và giành Huy chương vàng SEA Games 33. Đội tuyển Việt Nam cũng đăng quang ở giải AFF Cup 2024.

Bóng đá Việt Nam đang trải qua thời kỳ vàng son. Phải thừa nhận rằng họ đang ở vị thế số một ở Đông Nam Á”.

Ở dưới bài viết, các CĐV Thái Lan đã đưa ra nhiều bình luận trái chiều. Một người viết: “Công nhận rằng trong những năm qua, bóng đá Việt Nam thực sự ấn tượng. Họ đang cố gắng vươn lên tầm châu Á. Còn bóng đá Thái Lan có vẻ đang chệch hướng”.

Tài khoản Jay Kitsana Chaidet bày tỏ sự lo ngại: “Với đà này, bóng đá Thái Lan không phải là đối thủ của bóng đá Việt Nam trong tương lai”.

Tương tự, người hâm mộ có tên Jona Papaya thừa nhận: “Phải thừa nhận bóng đá Thái Lan đã chững lại từ lâu. Trong khi các đội bóng khác như Việt Nam hay Indonesia lại đang thăng tiến vượt bậc”.

U17 Việt Nam sẵn sàng chinh phục giải U17 châu Á (Ảnh: AFC).

CĐV Thanong Wongsrichalalai khen ngợi: “Các đội bóng Việt Nam thi đấu khá nhanh, giống như phong cách bóng đá Hàn Quốc. Họ sẵn sàng đối đầu với bất kỳ đối thủ nào. Thái Lan cần tập trung

Tuy nhiên, tài khoản Thanachit Srikaew lại cho rằng tính toán của Thái Lan không giống như bóng đá Việt Nam: “Tôi cho rằng nếu Thái Lan dồn toàn lực vào săn giải ở Đông Nam Á như bóng đá Việt Nam thì không khó khăn để giành những danh hiệu. Tuy nhiên, chúng ta đang hướng tới các giải đấu châu lục và chỉ cử đội hình B tham dự các giải đấu kể trên”.

Tài khoản Riitth Thananchai cho rằng thành công của bóng đá Việt Nam sẽ thúc đẩy bóng đá Thái Lan phát triển. “Phải công nhận bóng đá Việt Nam thực sự giỏi. Tuy nhiên, điều này sẽ thúc đẩy bóng đá Thái Lan tiến lên. Trong những năm qua, hai nền bóng đá luôn so kè theo cách như vậy”.

Tài khoản Umpol Boonumpol khẳng định: “Chúng ta không nên quan tâm tới những danh hiệu nhỏ trong khu vực Đông Nam Á. Điều bóng đá Thái Lan hướng tới là tấm vé tham dự World Cup”.

Vào tháng 5, U17 Việt Nam sẽ bắt đầu chinh phục giải U17 châu Á 2026. Tại giải đấu này, đoàn quân HLV Roland sẽ đối đầu với U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen. Nếu vượt qua vòng bảng (nằm trong nhóm hai đội đầu bảng), U17 Việt Nam sẽ giành vé tham dự World Cup U17.