HLV U23 Nhật Bản nêu bí quyết giúp đội nhà thắng đậm U23 Trung Quốc

U23 Nhật Bản đã thể hiện sức mạnh vượt trội trước U23 Trung Quốc trong trận chung kết giải đấu. Sau 90 phút thi đấu, đội bóng xứ Mặt trời mọc đã giành chiến thắng 4-0 trước đối thủ để giành chức vô địch một cách thuyết phục. Đây là lần thứ ba trong lịch sử, U23 Nhật Bản lên ngôi ở giải U23 châu Á. Họ chính là đội bóng giàu thành tích nhất giải đấu này.

HLV Oiwa Go hài lòng với màn trình diễn của các học trò trong trận đấu với U23 Trung Quốc cũng như toàn giải đấu (Ảnh: AFC).

Nói về bí quyết thắng đậm U23 Trung Quốc, đội bóng chưa để thủng lưới bàn nào cho tới trận chung kết, HLV Oiwa Go cho biết: “U23 Trung Quốc là một tập thể có hàng phòng ngự rất chắc chắn. Việc chúng tôi ghi được bàn thắng mở tỷ số, rồi nhanh chóng có bàn thứ hai, là yếu tố mang tính quyết định”.

Ông Oiwa Go đã dành nhiều lời khen cho các học trò sau chiến thắng trước U23 Trung Quốc. Có chi tiết đáng chú ý, đội hình của U23 Nhật Bản tham dự giải U23 châu Á thực chất là lứa U21. Trong đó, có một vài cầu thủ đang là sinh viên.

HLV trưởng U23 Nhật Bản chia sẻ: “Các cầu thủ đã thực hiện đúng theo kế hoạch của chúng tôi. Việc U23 Nhật Bản giành chức vô địch là minh chứng rõ ràng nhất cho sự trưởng thành của họ.

Đây đều là những cầu thủ trẻ, họ đã trưởng thành thông qua quá trình không ngừng tiếp thu những điều mới và tích lũy kinh nghiệm. Tôi hy vọng sự trưởng thành này sẽ còn được duy trì và phát huy trong tương lai”.

U23 Nhật Bản thể hiện sự vượt trội so với U23 Trung Quốc (Ảnh: AFC).

Nhìn lại toàn bộ giải đấu, ông một lần nữa khen ngợi màn trình diễn của các học trò: “Dù phải đối đầu với những cầu thủ lớn tuổi hơn, có cường độ tranh chấp cao hơn, hay phải thi đấu dưới áp lực khi đại diện cho màu cờ sắc áo quốc gia nhưng tất cả đều chơi bóng một cách điềm tĩnh, ổn định. Điều đó rất đáng ghi nhận. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ tiếp tục trưởng thành để xây dựng nên một tập thể còn xuất sắc hơn nữa”.

Khi được hỏi về hành trình hướng tới Olympic 2028 cùng đội trẻ hiện tại của Nhật Bản, HLV Oiwa Go nói: “Tôi kỳ vọng họ nâng cao toàn diện các kỹ năng, bao gồm cả kinh nghiệm thi đấu. Tôi hy vọng họ có thể nâng trình độ ở mọi phương diện lên thêm một đến hai bậc”.