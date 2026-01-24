U23 Việt Nam được thưởng đậm sau trận thắng U23 Hàn Quốc

Theo đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng đội tuyển U23 Việt Nam số tiền 2 tỷ đồng, cho trận thắng U23 Hàn Quốc.

U23 Việt Nam kiên cường vượt qua U23 Hàn Quốc (Ảnh: AFC).

Tổng cộng, tính từ đầu giải, VFF đã thưởng cho đoàn quân của HLV Kim Sang Sik 5,1 tỷ đồng. Số tiền này gồm 500 triệu đồng cho trận thắng U23 Jordan, 600 triệu đồng cho trận thắng Kyrgyzstan, 800 triệu đồng cho trận thắng Saudi Arabia (vòng bảng), 1,2 tỷ đồng cho trận thắng UAE (tứ kết) và giờ là 2 tỷ đồng cho trận thắng U23 Hàn Quốc (tranh hạng ba).

Đây là phần thưởng rất xứng đáng cho đội tuyển U23 Việt Nam, bởi các cầu thủ đã có hành trình tuyệt vời tại giải năm nay, giành được nhiều chiến thắng vẻ vang, tạo ra nhiều cung bậc cảm xúc cho người hâm mộ.

Chưa hết, U23 Việt Nam còn nhận thưởng lớn từ bầu Đức. Ông chủ của CLB HAGL từng thưởng 1 tỷ đồng cho toàn đội sau trận thắng 3-2 trước U23 UAE ở tứ kết, thưởng riêng cho 5 cầu thủ xuất thân từ học viện bóng đá JMG (Lý Đức, Nhật Minh, Quốc Cường, Quốc Việt và thủ môn Trung Kiên) mỗi người 50 triệu đồng.

U23 Việt Nam được thưởng lớn (Ảnh: AFC).

Sau trận thắng U23 Hàn Quốc, bầu Đức thưởng cho toàn đội 2 tỷ đồng, thưởng riêng cho 5 cầu thủ nói trên mỗi người 200 triệu đồng..

Tính tổng cộng toàn giải năm nay, bầu Đức thưởng cho đội bóng của HLV Kim Sang Sik 4,25 tỷ đồng (gồm 1,25 tỷ đồng cho trận thắng U23 UAE và 3 tỷ đồng cho trận thắng U23 Hàn Quốc).

Nhiều khả năng đây vẫn chưa phải là con số tiền thưởng cuối cùng mà U23 Việt Nam nhận được sau giải U23 châu Á 2026. Với trận thắng giàu cảm xúc trước U23 Hàn Quốc tối 23/1, khả năng cao sẽ có thêm nhiều mạnh thường quân trong nước thưởng thêm cho toàn đội.

Dự kiến, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ về Hà Nội vào ngày 25/1, một ngày sau khi giải U23 châu Á năm nay khép lại.