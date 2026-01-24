HLV Kim Sang Sik: “Tôi tự hào về tinh thần chiến đấu của U23 Việt Nam”

Đánh bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành hạng 3 giải U23 châu Á

Phát biểu tại họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik mở đầu bằng lời động viên dành cho cả hai đội U23 Việt Nam và đội bóng quê hương ông U23 Hàn Quốc. HLV Kim Sang Sik nói: “Bóng đá thực sự là môn thể thao rất khó khăn và vất vả. Tôi muốn gửi lời động viên tới toàn thể cầu thủ và các thành viên của hai đội tuyển.

Mọi người đã vất vả rồi. Đặc biệt, với các cầu thủ U23 Việt Nam, từ khi bắt đầu giải đấu tới bây giờ, mỗi trận đấu đều vô cùng khó khăn. Hôm nay, dù phải thi đấu thiếu người, toàn đội vẫn quyết tâm tới cùng và giành chiến thắng trên loạt đá luân lưu. Xin chúc mừng các cầu thủ. Tôi rất tự hào về cả đội và xin cảm ơn người hâm mộ Việt Nam”.

HLV Kim Sang Sik hạnh phúc sau chiến thắng của U23 Hàn Quốc (Ảnh: AFC).

Đánh giá về trạng thái thể lực và tinh thần của hai đội, HLV Kim Sang Sik cho biết: “Cả U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc đều ở trong tình trạng rất mệt mỏi, cả về thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, hai đội đã thi đấu với tinh thần quyết chiến.

Chúng tôi dù chơi thiếu người nhưng vẫn giữ được sự tập trung, không để thủng lưới thêm trong hiệp phụ và giành chiến thắng ở loạt luân lưu. Đây là kinh nghiệm rất quý giá để các cầu thủ trưởng thành hơn”.

Nói về tình huống Đình Bắc phải nhận thẻ đỏ ở hiệp hai, HLV Kim Sang Sik chia sẻ: “Đình Bắc đã ghi bàn và có lẽ vì quá hưng phấn nên dẫn tới một sai sót. Đó là tình huống rất khó khăn. Tuy nhiên, tôi luôn tin tưởng các cầu thủ của mình.

Dù chỉ còn 10 người trên sân, tôi vẫn tin họ đủ bản lĩnh để cố gắng giữ thế trận tới cùng. Trước đó, ở một trận đấu khác, chúng tôi cũng đã mất Lý Đức vì thẻ phạt. Trong những hoàn cảnh như vậy, HLV cũng rất khó có thể làm gì để bù đắp ngay lập tức”.

Đặc biệt, HLV Kim Sang Sik dành lời khen cho tinh thần và sự bình tĩnh của các cầu thủ trong loạt đá luân lưu, cũng như màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Cao Văn Bình: “Dù đã rất kiệt sức, các cầu thủ vẫn giữ được tinh thần vững vàng.

Việc thực hiện các quả đá luân lưu với sự tự tin và bình tĩnh đã mang lại chiến thắng. Văn Bình dù không có nhiều cơ hội ra sân từ đầu giải, nhưng luôn lặng lẽ, nỗ lực. Hôm nay, cậu ấy đã thi đấu rất căng thẳng và vất vả, đóng góp quan trọng vào chiến thắng chung của đội”.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng dành sự quan tâm đặc biệt tới trung vệ Hiểu Minh, cầu thủ không may dính chấn thương nặng, đồng thời hy vọng Hiểu Minh sẽ sớm bình phục để có thể sớm trở lại sân cỏ trong thời gian tới.

U23 Việt Nam giành chiến thắng quả cảm trước U23 Hàn Quốc (Ảnh: AFC).

Trước khi khép lại buổi họp báo, HLV Kim Sang Sik gửi lời chúc tới người hâm mộ và các học trò khi Tết Nguyên Đán đang đến gần: “Sắp đến Tết rồi, tôi xin “Chúc mừng năm mới” người hâm mộ Việt Nam.

Với các cầu thủ, từ SEA Games đến giải đấu này, các em đã phải thi đấu liên tục, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Tôi mong các em sẽ sớm được nghỉ ngơi, hồi phục để chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo”.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chia làm hai nhóm trở về nước sau khi kết thúc hành trình tại giải U23 châu Á 2026. Cụ thể, nhóm 1 gồm 26 thành viên sẽ di chuyển trên chuyến bay theo hành trình Doha - Hà Nội, hạ cánh lúc 19h45 ngày 24/1 tại ga quốc tế Sân bay Nội Bài. Nhóm 2 sẽ về nước trên chuyến bay dự kiến hạ cánh lúc 06h55 ngày 25/1/2026, cũng tại ga quốc tế sân bay Nội Bài.