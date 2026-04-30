Báo Indonesia và Thái Lan bình luận khi tuyển Việt Nam sở hữu bộ ba Brazil

Tiền đạo Geovane Magno đã hoàn thành thủ tục nhập tịch Việt Nam vào hôm qua (29/4). Cầu thủ này sẽ có tên tiếng Việt là Nguyễn Tài Lộc. Như vậy, trong thời gian tới, HLV Kim Sang Sik có thể trình làng bộ ba gốc Brazil là Xuân Son - Hoàng Hên - Tài Lộc.

Geovane Magno hoàn tất nhập tịch Việt Nam với cái tên Tài Lộc (Ảnh: CLB Ninh Bình).

Đây hứa hẹn là bộ ba sẽ làm khuynh đảo bóng đá Đông Nam Á. Xuân Son và Hoàng Hên đã chứng minh tài năng trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Còn Tài Lộc giàu kinh nghiệm thi đấu ở V-League (cống hiến từ năm 2019). Ở mùa này, tiền đạo sinh năm 1994 đã ra sân 17 trận cho CLB Ninh Bình ở V-League và ghi được 7 bàn và có 3 đường kiến tạo thành bàn.

Bình luận về sự xuất hiện của Tài Lộc, tờ Super Ball của Indonesia viết: “Geovane Magno sinh ra ở Brazil và trưởng thành từ các học viện bóng đá trẻ nước này. Anh từng thi đấu cho nhiều CLB Brazil như Primavera, Matonense, Sao Carlos và Maringa, trước khi chuyển tới Việt Nam thi đấu cho CLB Sài Gòn vào năm 2019. Sau đó, tiền đạo này khoác áo nhiều CLB mạnh như CLB Hà Nội, Thể Công Viettel, Công an Hà Nội, Hà Tĩnh và Ninh Bình.

Geovane Magno được đánh giá cao khi thi đấu đa năng. Anh có thể thi đấu tiền đạo hoặc tiền vệ công. Trong 130 lần ra sân tại giải V-League, Geovane đã ghi được 42 bàn thắng”.

Tờ báo này đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển Việt Nam sau khi bổ sung Tài Lộc. Họ viết thêm: “Geovane Magno được kỳ vọng sẽ bổ sung chất lượng cho đội tuyển Việt Nam. Họ sẽ có cây đinh ba đáng gờm bậc nhất Đông Nam Á là Xuân Son - Hoàng Hên - Tài Lộc. Bộ ba này có thể trình làng ngay cả AFF Cup 2026 diễn ra vào tháng 7 và tháng 8. Đây là giải đấu mà Indonesia phải đối đầu với đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng”.

Xuân Son và Hoàng Hên thích nghi nhanh với đội tuyển Việt Nam (Ảnh: CLB Nam Định).

Trong khi đó, trang MrFootball AEC của Thái Lan viết: “Geovane Magno đã chính thức nhập tịch Việt Nam với cái tên Nguyễn Tài Lộc. Anh được xem là “cỗ máy săn bàn” mới của đội tuyển Việt Nam. Kể từ khi sang Việt Nam thi đấu cho CLB Sài Gòn vào năm 2019, Tài Lộc là một trong những ngôi sao đáng chú ý ở V-League.

Trong 7 năm thi đấu ở Việt Nam, Tài Lộc khoác áo 6 CLB gồm Sài Gòn FC, Hà Nội FC, Viettel, Công an Hà Nội, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và hiện tại là Ninh Bình FC.

Người hâm mộ Việt Nam có thể chờ đợi “tam tấu” Rafaelson, Geovane và Hendrio (Xuân Son - Tài Lộc - Hoàng Hên). Bộ ba này có thể làm rung chuyển làng túc cầu Đông Nam Á”.