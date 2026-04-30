Báo Indonesia làm rõ thông tin Australia tham dự AFF Cup và FIFA ASEAN Cup

Tờ Bola Sport trong ngày 29/4 đưa tin: “Gần đây, có thông tin cho rằng Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) có lời mời đội tuyển Australia tham dự AFF Cup 2026. Thông tin này cho rằng đây là động thái mang tính đột phá của AFF, với mong muốn thu hút sự quan tâm và nhiều nhà tài trợ đến với giải đấu”.

Đội tuyển Việt Nam có thể sớm tái ngộ Australia ở các giải đấu tại Đông Nam Á (Ảnh: AFC).

“Trước đó, đội U17 Australia vừa tham dự giải U17 Đông Nam Á 2026, tại Sidoarjo (Indonesia). Ngoài ra, AFF Cup 2026 có nhà tài trợ cỡ lớn là đối tác đến từ Australia, càng khiến cho thông tin đội tuyển Australia sẽ tham dự AFF Cup 2026 xuất hiện rầm rộ”, Bola Sport thông tin thêm.

Thật ra, từ nhiều năm nay Liên đoàn Bóng đá Australia đã là thành viên đầy đủ của AFF. Đội tuyển Australia đủ tư cách tham dự mọi giải đấu do AFF tổ chức.

Tuy nhiên, vì khoảng cách lớn về trình độ giữa bóng đá Australia so với các nền bóng đá còn lại trong khu vực, nên Australia chỉ cử đại diện tham dự các giải trẻ tại Đông Nam Á, chứ họ không cử đội tuyển quốc gia tham dự AFF Cup cả nam lẫn nữ.

Hơn nữa, do các kỳ AFF Cup đều diễn ra trong những ngày ngoài FIFA Days (chuỗi ngày FIFA cho phép các đội tuyển trên toàn thế giới gom quân làm nhiệm vụ quốc tế), nên đội tuyển Australia rất khó gọi cầu thủ về khoác áo đội tuyển quốc gia, dự AFF Cup.

Nếu được chạm trán thường xuyên với Australia, đội tuyển Việt Nam có thêm cơ hội nâng cao trình độ (Ảnh: AFC).

Hầu hết các tuyển thủ Australia đang thi đấu ở châu Âu, nên việc họ về nước tham dự AFF Cup, ngoài những ngày FIFA Days, càng khó.

Đấy cũng chính là lý do khiến đội tuyển Australia khó xuất hiện ngay tại kỳ AFF Cup 2026 lần này. Tờ Bola Sport sau khi xem xét các khả năng, đưa ra phân tích: “Có thể thông tin đội tuyển Australia tham dự AFF Cup 2026 khó thành sự thật. AFF Cup đã được bốc thăm chia bảng ngày 15/1, với sự hiện diện của 10 đội ở vòng bảng”.

“Đội tuyển Australia không có tên trong danh sách 10 đội này. Khả năng cao đội bóng có biệt danh Socceroos sẽ vắng mặt ở AFF Cup 2026 (từ ngày 24/7 đến 26/8), nhưng họ nhiều khả năng sẽ xuất hiện tại FIFA ASEAN Cup 2026 (dự kiến từ ngày 21/9 đến 6/10).

FIFA đã phê duyệt giải đấu mới ở Đông Nam Á, diễn ra ngay sau AFF Cup. Thể thức thi đấu của FIFA ASEAN Cup 2026 vẫn đang trong quá trình được soạn thảo”, vẫn là những dòng được viết trên tờ Bola Sport.

Sở dĩ khả năng đội tuyển Australia tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 cao hơn hẳn AFF Cup 2026, vì FIFA ASEAN Cup 2026 do FIFA trực tiếp tổ chức. Giải đấu này lại diễn ra trong những ngày FIFA Days, dễ dàng hơn cho đội bóng xứ sở chuột túi kêu gọi các cầu thủ từ châu Âu trở về khoác áo đội tuyển quốc gia.

Nếu Australia xuất hiện tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm một đối trọng rất mạnh để cạnh tranh ngôi vô địch. Điều này sẽ giúp kích thích bóng đá Việt Nam nói riêng, bóng đá Đông Nam Á nói chung, phát triển tốt hơn nữa.