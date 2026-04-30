FIFA ra thông báo quan trọng, U17 Việt Nam sáng cửa tham dự World Cup

Sáng 30/4, FIFA đã phát đi thông báo sẽ tổ chức giải World Cup U17 năm 2026 từ ngày 19/11 đến ngày 13/12 tại Qatar. Lễ bốc thăm giải đấu này vào ngày 21/5 tại trụ sở của FIFA ở Zurich (Thụy Sĩ).

U17 Việt Nam chuẩn bị tham dự giải U17 châu Á (Ảnh: VFF).

Kể từ năm ngoái, FIFA đã quyết định nâng số đội tham dự World Cup U17 lên 48 đội. Giải đấu này sẽ được tổ chức thường niên tại Qatar. Theo phân bổ của FIFA, châu Á sẽ có 9 suất tham dự, bao gồm chủ nhà Qatar.

Trong khi đó, châu Phi sẽ có 9 suất, CONCACAF (Bắc Mỹ và Caribe) có 8 suất, Nam Mỹ có 7 suất, châu Đại Dương có 3 suất và châu Âu có 11 suất.

Với việc châu Á có 9 suất tham dự World Cup U17, cơ hội của U17 Việt Nam là rất sáng. Giải U17 châu Á (đồng thời là vòng loại World Cup U17) có 16 đội tham dự. Điều đó có nghĩa rằng hơn 50% số đội sẽ có vé tham dự World Cup.

Điều kiện giúp U17 Việt Nam giành vé dự giải đấu cấp độ thế giới là vượt qua vòng bảng, tức xếp một trong hai vị trí dẫn đầu. Ở giải đấu sắp tới, đoàn quân HLV Roland sẽ chung bảng với U17 Hàn Quốc, U17 Yemen và U17 UAE.

Ở giải đấu năm 2025, U17 Việt Nam đã mất vé tham dự World Cup vô cùng đáng tiếc. Đoàn quân của HLV Cristiano Roland đã thi đấu nỗ lực và hòa cả ba đội bóng mạnh là U17 Australia, U17 Nhật Bản và U17 UAE.

Chỉ cần vượt qua vòng bảng, U17 Việt Nam sẽ chính thức tham dự World Cup vào cuối năm (Ảnh: VFF).

Ở trận đấu cuối cùng, U17 Việt Nam đã dẫn trước U17 UAE với tỷ số 1-0 tới phút 87. Nếu tỷ số này được giữ nguyên, đội bóng trẻ của Việt Nam sẽ giành vé dự cúp thế giới. Đáng tiếc, chúng ta đã bị đối thủ gỡ hòa 1-1.

So với những đối thủ cách đây một năm, U17 Việt Nam lọt vào bảng đấu mềm hơn khá nhiều. Hai đối thủ Tây Á là U17 Yemen và U17 UAE ở trình độ tương đương với U17 Việt Nam. Khả năng chiến thắng của “Những chiến binh sao vàng” là không nhỏ.

Trong khi đó, U17 Việt Nam hoàn toàn có cơ hội cạnh tranh với U17 Hàn Quốc. Bóng đá trẻ Việt Nam không quá e ngại Hàn Quốc. Mới đây, đội U23 Việt Nam vừa giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng ba giải U23 châu Á.

U17 Việt Nam đã thể hiện nhiều điều tích cực ở giải U17 Đông Nam Á vừa qua. Đội bóng của HLV Roland tỏ ra vượt trội so với các đối thủ Đông Nam Á. Trong trận đấu khó khăn nhất gặp U17 Australia, đội bóng của HLV Roland cũng xuất sắc vượt khó khi lội ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Theo lịch, U17 Việt Nam sẽ thi đấu trận mở màn giải U17 châu Á gặp U17 Yemen vào lúc 0h ngày 7/5.