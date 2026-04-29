Ngôi sao Brazil nhập tịch Việt Nam, HLV Kim Sang Sik có “vũ khí mới”

Geovane Magno, cầu thủ đang khoác áo CLB Ninh Bình, đã chính thức hoàn tất thủ tục nhập tịch Việt Nam. Tiền đạo gốc Brazil đủ điều kiện nhập tịch sau khi có đủ 5 năm thi đấu ở mảnh đất hình chữ S. Cầu thủ này sẽ lấy tên Việt là Nguyễn Tài Lộc.

Tiền đạo sinh năm 1994 bắt đầu sang Việt Nam thi đấu từ năm 2019 cho CLB Sài Gòn. Sau đó, anh lần lượt khoác áo các CLB Hà Nội, Thể Công Viettel, Công an Hà Nội, Hà Tĩnh, trước khi khoác áo CLB Ninh Bình vào đầu mùa giải này.

Sự góp mặt của Geovane Magno có thể giúp HLV Kim Sang Sik có thêm lựa chọn trên hàng công. Người hâm mộ đang chờ đợi sự xuất hiện của bộ ba Xuân Son - Hoàng Hên - Tài Lộc (tên tiếng Việt của Geovane Magno) có thể giúp đội tuyển Việt Nam thăng tiến.

Điểm mạnh của Geovane Magno là sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt, khả năng sáng tạo và gây đột biến. Cầu thủ này cũng có chiều cao lên tới 1,88m. Anh thi đấu khá đa năng khi có thể chơi tốt ở các vị trí hộ công, tiền đạo cánh và tiền vệ trung tâm.

Trong mùa giải này, tiền đạo sinh năm 1994 đã ra sân 17 trận cho CLB Ninh Bình ở V-League và ghi được 7 bàn và có 3 đường kiến tạo thành bàn.

Kinh nghiệm thi đấu lâu năm ở V-League có thể giúp Geovane Magno thích nghi nhanh chóng với đội tuyển Việt Nam. Cả Xuân Son và Hoàng Hên đều không mất nhiều thời gian để hòa nhập và tỏa sáng ở đội tuyển quốc gia.

Không loại trừ khả năng, Geovane Magno sẽ được HLV Kim Sang Sik triệu tập thi đấu hai giải AFF Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup (trong điều kiện FIFA cho phép). Khi ấy, đội tuyển Việt Nam hứa hẹn sẽ trình làng hàng công rất đáng gờm.