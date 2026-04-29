Siêu máy tính dự đoán kết quả trận đấu Atletico Madrid gặp Arsenal

Theo dự đoán của Opta, đội chủ nhà Atletico Madrid có 35,1% khả năng giành chiến thắng. Cơ hội thắng của Arsenal là 37%. Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là 27,9%.

Arsenal từng giành chiến thắng 4-0 trước Atletico Madrid ở vòng bảng Champions League mùa này (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, đây là màn đối đầu giữa hai đội thi đấu nhiều trận nhất mà chưa từng vô địch Champions League. Arsenal đã trải qua 223 trận ở giải đấu này, còn Atletico Madrid thi đấu 190 trận. Trong quá khứ, Arsenal từng vào chung kết Champions League 2005-2006, còn Atletico Madrid đã thất bại trong cả 3 lần vào trận đấu cuối cùng ở giải đấu này ở các mùa giải 1973-1974, 2013-2014, 2015-2016.

Bước vào trận đấu này, Arsenal dường như đã bị “vắt kiệt sức” sau chiến thắng căng thẳng với tỷ số 1-0 trước Newcastle ở giải Ngoại hạng Anh cuối tuần qua. Tuy nhiên, ở thời điểm này, đoàn quân HLV Mikel Arteta không còn đường lùi.

Arsenal chỉ còn cách kỷ lục chuỗi trận bất bại dài nhất của họ tại Cúp C1/Champions League đúng 1 trận nữa. Họ đang sở hữu chuỗi 12 trận bất bại ở đấu trường này (thắng 10, hòa 2).

Trong quá khứ, “Pháo thủ” đã lọt vào chung kết sau chuỗi trận bất bại ấn tượng nhất của mình, kéo dài 13 trận từ tháng 3/2005 đến tháng 4/2006. Đáng tiếc, trong trận đấu cuối cùng ở Champions League mùa giải 2005-2006, đội bóng thành London đã thất bại 1-2 trước Barcelona và chấm dứt chuỗi trận bất bại này.

Arsenal đang tiến từng bước vững chắc với sự thực dụng của mình. Theo thống kê, chỉ có 5 bàn xuất hiện trong 4 trận đấu của Arsenal ở vòng loại trực tiếp Champions League mùa này (ghi 4 bàn, thủng lưới 1 bàn), trung bình 1,25 bàn mỗi trận.

Ở vòng bảng Champions League mùa này, Arsenal từng thắng 4-0 trước Atletico Madrid trên sân Emirates. Trong đó, đội bóng Tây Ban Nha chỉ có hiệu số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 0,32, con số thấp nhất của họ trong một trận đấu Champions League mùa này.

Dự đoán của siêu máy tính Opta về kết quả trận đấu giữa Atletico Madrid và Arsenal (Ảnh: Opta).

Tuy nhiên, Atletico Madrid đã thể hiện sự bùng nổ ở vòng loại trực tiếp. Theo đó, 6 trận đấu của Los Rojiblancos với Club Brugge, Tottenham, Barcelona (lượt đi và lượt về) chứng kiến tới 28 bàn thắng, trung bình 4,7 bàn mỗi trận. Trong đó, Atletico Madrid ghi 17 bàn và thủng lưới 11 bàn.

Julian Alvarez là điểm sáng của Atletico Madrid ở đấu trường Champions League mùa này khi có 9 bàn thắng. Anh trở thành cầu thủ Los Rojiblancos ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải ở cúp C1/Champions League.

Cầu thủ người Argentina cũng dẫn đầu Champions League về số lần pressing tầm cao (853 lần). Tính trung bình, Alvarez có 70 lần áp sát đối thủ trong mỗi 90 phút.

Trong khi đó, Antoine Griezmann (người đá cặp với Alvarez trên hàng công của Atletico Madrid) cũng là cái tên quan trọng. Tiền đạo người Pháp trực tiếp tham gia vào 24% số bàn thắng của CLB thành Madrid ở Champions League trong lịch sử (56/231 bàn, ghi 40 bàn, kiến tạo 16 bàn). Đây là tỷ lệ cao nhất trong số các cầu thủ ra sân 100 trận trở lên ở Champions League, vượt qua cả Messi.

Tuy nhiên, hai tiền đạo của Atletico Madrid sẽ đối diện với thử thách lớn khi hàng thủ của Arsenal nổi tiếng vững chắc. “Pháo thủ” chỉ thủng lưới 11 bàn ở giải đấu năm nay (trung bình 0,5 bàn/trận). Họ có tỷ lệ giữ sạch lưới lên tới 59% (13 trận) trong 22 trận đấu Champions League mà David Raya, William Saliba và Gabriel Magalhaes cùng đá chính.

Ở trận này, HLV Mikel Arteta được kỳ vọng đón Bukayo Saka trở lại. Cầu thủ này đã vào sân từ băng ghế dự bị trong trận đấu với Newcastle cuối tuần trước. Arsenal ghi trung bình 2,6 bàn thắng và hệ số xG là 2,3 mỗi trận khi Saka thi đấu tại Champions League mùa này (8 trận), so với chỉ 1,5 bàn thắng và 1,8 xG mỗi trận khi anh vắng mặt (4 trận).

Thống kê đối đầu Atletico Madrid vs Arsenal

Arsenal đã thắng 4-0 trước Atletico Madrid ở vòng bảng Champions League mùa này. Đây là thất bại nặng nề nhất của đoàn quân HLV Diego Simeone ở mùa giải năm nay.

Hai đội chỉ gặp nhau đúng một lần ở vòng knock-out Champions League (ở mùa giải 2017-2018). Khi ấy, Los Rojiblancos đã giành vé đi tiếp khi thắng 1-0 trước Arsenal trên sân nhà và hòa 1-1 trên sân khách.

Đây sẽ là trận bán kết Cúp C1/Champions League thứ 16 giữa các đội bóng Tây Ban Nha và Anh. Trong đó, các CLB Tây Ban Nha chiếm ưu thế lọt vào chung kết 9 lần.

Trên sân nhà, Atletico Madrid chưa từng thua CLB nào của Anh ở vòng knock-out Champions League (thắng 3, hòa 3).

Thông tin lực lượng Atletico Madrid vs Arsenal

Atletico Madrid bước vào trận đấu này mà không có sự phục vụ của hai cầu thủ Jose Gimenez và Pablo Barrios vì chấn thương.

Arsenal cũng không có Kai Havertz, Mikel Merino, Riccardo Calafiori và Jurrien Timber vì lý do tương tự.

Đội hình dự kiến Atletico Madrid vs Arsenal

Atletico Madrid: Jan Oblak, Marcos Llorente, Marc Pubill, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri, Giuliano Simeone, Koke, Johnny Cardoso, Nico Gonzalez, Julian Alvarez, Antoine Griezman.

Arsenal: David Raya, Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapie Declan Rice, Martin Odegaard, Martin Zubimendi, Bukayo Saka, Viktor Gyokeres, Gabriel Martinelli.

Dự đoán tỷ số Atletico Madrid 0-1 Arsenal