U20 Việt Nam lọt vào bảng đấu khó ở vòng loại giải châu Á

Chiều nay (28/5), Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã tổ chức bốc thăm giải U20 châu Á tại Malaysia. U20 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số hai và là chủ nhà của một bảng đấu tại vòng bảng.

Theo kết quả bốc thăm, U20 Việt Nam nằm ở bảng C với các đối thủ Palestine, Triều Tiên và Iran. Đây được đánh giá là bảng đấu khó khăn với đội bóng của HLV Yutaka Ikeuchi.

U20 Việt Nam nằm chung bảng với Iran, Triều Tiên và Palesine (Ảnh: VFF).

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đánh giá: "Iran được đánh giá là ứng viên hàng đầu khi thuộc nhóm hạt giống số 1 và là một trong những nền bóng đá trẻ giàu truyền thống của châu lục. Trong khi đó, Triều Tiên và Palestine cũng là những đối thủ giàu tính cạnh tranh, hứa hẹn tạo nên cuộc đua quyết liệt cho tấm vé đi tiếp".

Theo thể thức của giải, 32 đội thuộc giai đoạn Vòng loại được chia vào 8 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tập trung từ ngày 31/8 đến ngày 6/9. Kết thúc vòng loại, 8 đội nhất bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự Vòng chung kết U20 châu Á 2027 tại Trung Quốc.

Điểm mới của giải đấu năm nay là AFC lần đầu tiên áp dụng mô hình thi đấu hai cấp độ gồm Giai đoạn Vòng loại (Qualification Phase) và Giai đoạn Phát triển (Development Phase). Trong đó, các đội có thứ hạng cao hơn sẽ tham dự Giai đoạn Vòng loại, còn 12 đội thuộc nhóm còn lại thi đấu ở Giai đoạn Phát triển nhằm tạo thêm cơ hội cọ xát và nâng cao trình độ.

Các bảng đấu ở vòng loại giải U20 châu Á (Ảnh: VFF).

Đáng chú ý, 6 đội xếp thứ tư có thành tích kém nhất ở Giai đoạn Vòng loại sẽ phải xuống chơi tại Giai đoạn Phát triển, trong khi 3 đội nhất bảng và 3 đội nhì bảng từ Giai đoạn Phát triển sẽ được thăng hạng lên chơi ở Giai đoạn Vòng loại ở kỳ giải tiếp theo.

Ở thời điểm này, đội U19 Việt Nam (nòng cốt của đội U20 Việt Nam) chuẩn bị bước vào tranh tài ở giải U19 Đông Nam Á ở Indonesia. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 1/6 đến ngày 13/6. U19 Việt Nam nằm chung bảng với Indonesia, Timor Leste, Myanmar.