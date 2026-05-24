Man Utd đại thắng Brighton, Fernandes đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh

Man Utd khép lại mùa giải bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trên sân Brighton tối 24/5, qua đó lần thứ hai trong ba mùa giải gần nhất giành trọn ba điểm trên sân đối thủ ở vòng đấu cuối. Kết quả này không chỉ giúp "Quỷ đỏ" có màn chia tay mùa giải đầy ấn tượng mà còn chứng kiến Bruno Fernandes thiết lập kỷ lục kiến tạo mới tại Ngoại hạng Anh, đồng thời chấm dứt hy vọng giành vé dự Europa League của Brighton.

Bước vào vòng đấu cuối, Brighton cần một loạt kết quả thuận lợi từ các sân khác để chen chân vào top 6. Dù vậy, dưới thời tiết nắng nóng, đội chủ nhà vẫn nhập cuộc chủ động, thể hiện quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, trước hàng thủ chắc chắn của Man Utd, Brighton gặp nhiều khó khăn trong việc tạo ra cơ hội rõ rệt. Tình huống đáng chú ý nhất trong 20 phút đầu thuộc về Maxim De Cuyper với cú cứa lòng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phải đến phút 33, Man Utd mới tung ra cú dứt điểm đầu tiên, nhưng họ ngay lập tức tạo nên khác biệt. Trong lần đầu trở lại đội hình xuất phát kể từ tháng 1, Patrick Dorgu đã ghi dấu ấn bằng bàn thắng thứ ba trong ba trận đá chính liên tiếp. Từ quả phạt góc của Bruno Fernandes, cầu thủ người Đan Mạch bật cao đánh đầu, đưa bóng dội mép dưới xà ngang rồi bay vào lưới. Đường kiến tạo này cũng giúp đội trưởng Man Utd nâng tổng số pha kiến tạo mùa này lên 21, qua đó thiết lập kỷ lục mới của giải đấu.

Bàn thắng mở tỷ số giúp thế trận hoàn toàn nghiêng về phía đội khách. Không lâu sau, Luke Shaw suýt nhân đôi cách biệt với cú dứt điểm đi chệch khung thành trong gang tấc. Brighton không thể lấy lại sự cân bằng và tiếp tục nhận thêm bàn thua ngay trước giờ nghỉ. Amad Diallo phối hợp cùng Mason Mount trước khi căng ngang để Bryan Mbeumo dễ dàng đệm bóng vào lưới. Đây là bàn thắng thứ hai liên tiếp của Mbeumo, đồng thời nâng tổng số lần góp dấu giày vào bàn thắng trước Brighton lên con số 9, thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của cầu thủ người Cameroon trước đối thủ này.

Tiếng la ó xuất hiện từ khán đài khi Brighton bước vào giờ nghỉ, và tình hình còn tồi tệ hơn sau khi hiệp hai bắt đầu. Phút 48, Dorgu phá bẫy việt vị đón đường chuyền của Amad trước khi kiến tạo cho Fernandes dứt điểm tung lưới đối phương, nâng tỷ số lên 3-0. Brighton gần như sụp đổ hoàn toàn, và chỉ có sự xuất sắc của thủ môn Bart Verbruggen mới giúp họ tránh nhận thêm bàn thua.

Trong khoảng thời gian còn lại, dù Diego Gomez có một cú sút sệt đi chệch khung thành, Brighton gần như không thể gây khó khăn cho thủ môn Senne Lammens trong một ngày thi đấu đáng thất vọng. Hai trận thua liên tiếp mà không ghi bàn khiến đội bóng này phải chấp nhận suất dự UEFA Conference League mùa tới.

Về phía Man Utd, đội bóng của HLV Carrick khép lại mùa giải với 5 chiến thắng trong 6 trận gần nhất và có lần thứ 24 giành chiến thắng ở vòng đấu cuối mùa, chỉ có Arsenal làm tốt hơn họ trong lịch sử Ngoại hạng Anh.