Cristiano Ronaldo bị gạch tên khỏi đội hình vĩ đại nhất lịch sử World Cup

Mới đây, huyền thoại Alan Shearer đã bình chọn đội hình vĩ đại nhất trong lịch sử World Cup. Trong đó, cựu tiền đạo này không điền tên siêu sao C.Ronaldo vào danh sách lựa chọn của mình.

Thành tích tệ hại của C.Ronaldo ở vòng knock-out World Cup (Ảnh: BR).

Trong khung gỗ, Alan Shearer lựa chọn thủ môn Gianluigi Buffon. Thủ thành này được xem là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Italy. Ông là chốt chặn quan trọng giúp đội tuyển áo thiên thanh vô địch World Cup 2026.

Ở hàng thủ, 4 gương mặt được Alan Shearer lựa chọn là Cafu, Roberto Carlos, Bobby More và Franz Beckenbauer. Trong đó, “Hoàng đế” Beckenbauer là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Ông là người hiếm hoi vô địch World Cup với cả tư cách cầu thủ lẫn HLV. Bobby More là đội trưởng đội tuyển Anh trong chiến tích vô địch World Cup duy nhất trong lịch sử vào năm 1966.

Cafu và Roberto Carlos là cặp đôi hậu vệ cánh huyền thoại của bóng đá Brazil. Họ được đánh giá là cặp hậu vệ cánh đáng sợ hàng đầu trong lịch sử. Hai cầu thủ này cùng nhau giúp Selecao vô địch World Cup 2002.

Ở vị trí tiền vệ trung tâm, Alan Shearer lựa chọn hai cầu thủ là Zinedine Zidane, Xavi. Họ đều là những cầu thủ ưu tú nhất ở thế hệ của mình. Zidane góp công lớn giúp đội tuyển Pháp vô địch World Cup 1998 và lọt vào chung kết World Cup 2006. Còn Xavi là nhân vật tiêu biểu giúp Tây Ban Nha lên ngôi ở World Cup 2010.

Messi giành chức vô địch World Cup 2022 (Ảnh: Getty).

Trên hàng công, bốn cầu thủ Messi, Pele, Maradona và Ronaldo “béo”. Họ đều ghi dấu ấn nhất định ở World Cup. “Vua bóng đá” Pele nổi bật khi giành tới 3 chức vô địch giải đấu này. Maradona một mình kéo đội tuyển Argentina vô địch World Cup 1986.

Messi đã chinh phục hầu hết danh hiệu cao quý. Ở World Cup 2022, El Pulga đã hoàn thành tâm nguyện giúp đội tuyển Argentina lên ngôi. Ronaldo cũng từng lên ngôi ở World Cup 2002 và lọt vào chung kết World Cup 1998 cùng đội tuyển Brazil.

C.Ronaldo đã ghi tới 973 bàn trong sự nghiệp nhưng anh lại chưa một lần được nâng cao chức vô địch World Cup. Vì lý do đó, siêu sao số 7 rất quyết tâm lên ngôi ở giải đấu năm 2026.