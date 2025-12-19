U22 Việt Nam khiến bóng đá Thái Lan đón loạt kỷ lục buồn sau 50 năm

Đánh bại Thái Lan 3-2, U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33

Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 tối 18/12 đã khép lại với một kịch bản không tưởng. Dù sớm vươn lên dẫn trước 2 bàn, U22 Thái Lan vẫn phải ngậm ngùi nhìn tấm huy chương vàng (HCV) rơi vào tay U22 Việt Nam ngay trên chính thánh địa của mình.

Cầu thủ thái Lan tỏ ra thất thế trước Đình Bắc (Ảnh: Mạnh Quân).

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U22 Thái Lan với lợi thế sân nhà đã thi đấu hưng phấn và sớm vươn lên dẫn trước với hai bàn thắng liên tiếp. Tuy nhiên, sang hiệp hai, các học trò của HLV Kim Sang Sik đã thi đấu quả cảm, lần lượt gỡ hòa rồi vượt lên dẫn trước ngay đầu hiệp phụ thứ nhất, qua đó ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2 đầy kịch tính và đầy cảm xúc.

Với việc để thua U22 Việt Nam ở trận chung kết tối 18/12, lần đầu tiên sau 50 năm, kể từ kỳ SEA Games lần thứ 8 vào năm 1975, đội tuyển bóng đá nam Thái Lan để tuột mất tấm HCV khi sắm vai chủ nhà.

Trong suốt nửa thế kỷ qua, Thái Lan luôn được xem là "pháo đài bất khả xâm phạm" mỗi khi đăng cai đại hội thể thao khu vực. Cụ thể, trong cả 4 lần làm chủ nhà vào các năm 1975, 1985, 1995 và 2007, bóng đá nam nước này đều thể hiện sức mạnh tuyệt đối để thâu tóm trọn vẹn ngôi vị cao nhất.

Việc không thể bảo vệ thành công danh hiệu vào năm 2025 đã chính thức phá vỡ kỷ lục toàn thắng trên sân nhà kéo dài từ năm 1975 của bóng đá trẻ Thái Lan. Đây được xem là một đòn giáng mạnh vào vị thế "anh cả" của bóng đá khu vực mà nước này đã dày công xây dựng trong nhiều thập kỷ.

Bên cạnh nỗi buồn tại SEA Games 33, bóng đá Thái Lan lại ghi nhận thêm một dấu ấn đáng buồn trong năm 2025 khi không thể vượt qua bóng đá Việt Nam ở bất kỳ cấp độ đội tuyển nào.

Trước đó, trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 cũng trên sân Rajamangala, đội tuyển Thái Lan từng nhận thất bại 2-3 trước đội tuyển Việt Nam, qua đó nhường ngôi vô địch cho “Rồng vàng” khi để thua với tổng tỷ số 3-5 sau hai lượt trận ngay trên sân nhà.

U22 Việt Nam ngược dòng ngoạn mục ngay trên đất Thái Lan (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong khi Thái Lan vẫn đang loay hoay tìm lại ánh hào quang cũ, bóng đá Việt Nam đã tiến một bước dài dưới thời HLV Kim Sang Sik. Cuộc đổi ngôi này không chỉ thay đổi cục diện bóng đá Đông Nam Á mà còn mở ra một chương mới cho sự kình địch đầy phấn khích giữa hai nền bóng đá hàng đầu khu vực.