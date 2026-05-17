Phản ứng của CĐV châu Á khi U17 Việt Nam thất bại trước U17 Australia

U17 Việt Nam thua 0-3 U17 Australia ở tứ kết giải châu Á

"Đội tuyển Australia ở giải châu Á khác với giải Đông Nam Á vừa qua. Kỹ thuật và thể lực vượt trội đã khiến U17 Việt Nam không có cơ hội nào. Dù sao vào đến vòng đấu này là thành công lớn với U17 Việt Nam rồi", tài khoản Aditya Daharmapoetra đến từ Indonesia bình luận trên trang Asean Football sau khi chứng kiến U17 Việt Nam nhận thất bại 0-3 trước U17 Australia và chia tay giải U17 châu Á 2026 ở vòng tứ kết.

U17 Australia chơi lấn lướt trước U17 Việt Nam nhờ thể hình vượt trội (Ảnh: AFC).

Cả hai đội bước vào trận đấu với tâm thế thoải mái khi hoàn thành mục tiêu dự World Cup, nhưng U17 Australia tạo ra thế trận lấn lướt trước U17 Việt Nam nhờ nền tảng thể lực vượt trội. Sau hơn nửa giờ ép sân, đội bóng xứ chuột túi có bàn mở tỷ số ở phút 40 nhờ pha lập công của O'Carroll.

Cục diện hiệp 2 không có nhiều thay đổi khi U17 Australia với nhiều pha phản công nhanh sắc bén đã ghi thêm 2 bàn thắng, lần lượt do Hassarati và Gerard lập công ở phút 60 và 76. Thất bại này cho thấy U17 Việt Nam cần tiếp tục tăng cường về kỹ chiến thuật, thể lực khi tham dự World Cup 2026 vào tháng 11 năm nay.

Trên nhiều diễn đàn, các CĐV châu Á đã chỉ ra lý do U17 Việt Nam nhận thất bại trước U17 Australia cũng như khẳng định việc giành vé dự World Cup 2026 của thầy trò HLV Cristiano Roland là thành công lớn sau giải đấu.

"Chúc mừng đội tuyển Australia! Hãy giữ vững tinh thần và luôn lạc quan nhé các chàng trai trẻ. Tinh thần đồng đội sẽ giành chiến thắng! Hãy tin tưởng vào chính mình", tài khoản Amina Gerald đến từ Australia bình luận sau chiến thắng của đội nhà trước Việt Nam.

Thể hình vượt trội giúp U17 Australia áp đảo ở các pha không chiến (Ảnh: AFC).

"Chiến thắng rất ấn tượng trước U17 Việt Nam, đội bóng vừa giành chức vô địch Đông Nam Á. Hãy tiếp tục nỗ lực ở trận đấu tiếp theo để mang cúp về nhà", tài khoản Dina Becvinovski cũng đến từ Australia nói thêm.

"Ít nhất U17 Việt Nam đã giành vé dự World Cup, trong khi các nước Đông Nam Á khác phải ở nhà xem qua truyền hình. Chúng ta hãy ủng hộ vì họ là đại diện duy nhất của khu vực tham dự giải đấu", tài khoản Leo Kot đến từ Thái Lan bình luận.

"Có được vé World Cup là tuyệt vời rồi. Hy vọng U17 Việt Nam sẽ làm tốt hơn nữa tại World Cup 2026", tài khoản Pratama Aditya đến từ Indonesia đồng quan điểm.

"Trở lại mạnh mẽ hơn nhé U17 Việt Nam. Sân chơi lớn vẫn đang chờ các bạn phía trước", tài khoản Ronny đến từ Singapore nhấn mạnh.

"Đánh giá một đội hình thì chúng ta nên đánh giá cả quá trình chứ không phải chỉ một trận đấu thắng hay thua. Năm ngoái U17 Việt Nam đá 3 trận hòa cả 3, năm nay chúng ta vào đến tứ kết và giành vé dự World Cup. Điều đó cho thấy bóng đá trẻ đang ngày một tốt hơn, hãy tin tưởng vào các cầu thủ trẻ", tài khoản Đức Dương đến từ Việt Nam chốt lại.