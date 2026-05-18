Văn Hậu dội nước HLV Polking trong ngày CLB Công an Hà Nội vô địch V-League

Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng nghìn khán giả trên sân Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội bước vào cuộc tiếp đón CLB Thanh Hoá trong cơn mưa tầm tã ở vòng 23 V-League 2025-2026.

Với lợi thế dẫn đầu bảng xếp hạng cùng 57 điểm, nhiều hơn Thể Công Viettel 11 điểm, CLB Công an Hà Nội sẽ chính thức lên ngôi vô địch nếu đánh bại Thanh Hoá trên sân Hàng Đẫy.

Dù kiểm soát thế trận và liên tục tạo ra nhiều tình huống dâng cao nguy hiểm, đội chủ nhà vẫn chưa thể tìm được bàn thắng.

Phải chờ tới phút 85, sau tình huống Đình Bắc bị cầu thủ CLB Thanh Hoá phạm lỗi trong vòng cấm, đội chủ nhà mới được hưởng quả phạt đền đầy bước ngoặt.

Trên chấm 11m, tiền đạo Alan tung cú dứt điểm đầy uy lực, đánh bại thủ môn Thanh Hoá để mang về bàn thắng mở tỷ số cho CLB Công an Hà Nội.

Phút 90+9, Rogerio Alves có pha đi bóng khéo léo trước khi tung cú sút hiểm hóc vào góc gần, đánh bại thủ môn Thanh Hoá để nhân đôi cách biệt, qua đó ấn định chiến thắng 2-0 cho đoàn quân của HLV Alexandre Polking.

Bàn thắng muộn khiến sân Hàng Đẫy vỡ òa trong niềm vui của các cầu thủ CLB Công an Hà Nội, trái ngược với sự thất vọng hiện rõ bên phía đội khách CLB Thanh Hoá. Chiến thắng giúp đội chủ nhà chính thức lên ngôi vô địch với 60 điểm sau 23 vòng đấu.

HLV trưởng Alexandre Polking cùng hậu vệ Đoàn Văn Hậu dù đang thực hiện án phạt ngồi trên khán đài vẫn chạy thẳng xuống sân để chung vui cùng các đồng đội sau tiếng còi mãn cuộc.

Trong niềm vui vỡ òa sau chiến thắng cùng chức vô địch sớm, Đoàn Văn Hậu đã “dành tặng” HLV Alexandre Polking cùng ban huấn luyện màn dội nước đầy phấn khích ngay trên sân Hàng Đẫy.

Bị các học trò dội nước tới “ướt như chuột lột”, HLV Alexandre Polking vẫn không giấu được sự vui vẻ và phấn khích trong khoảnh khắc ăn mừng chức vô địch cùng toàn đội.

Sau màn ăn mừng đầy cảm xúc, Đoàn Văn Hậu bất ngờ trở thành “camera man” với chiếc máy quay cầm tay, tự mình ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong niềm vui vô địch cùng các thành viên CLB Công an Hà Nội.

Hướng máy quay về phía các đồng đội giữa không khí ăn mừng cuồng nhiệt, Đoàn Văn Hậu sau đó tiến tới chỗ HLV Alexandre Polking và nhận cái ôm đầy phấn khích từ chiến lược gia người Brazil.

Đây là lần thứ ba trong lịch sử, CLB Công an Hà Nội giành chức vô địch V-League sau các năm 1984, 2023.