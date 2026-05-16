Siêu máy tính dự đoán kết quả trận U17 Việt Nam gặp U17 Australia

Sau khi giành vé tham dự World Cup U17, U17 Việt Nam sẽ tiếp tục bước vào hành trình ở giải U17 châu Á khi đối đầu với U17 Australia ở vòng tứ kết. Đây là đối thủ không hề xa lạ với đoàn quân HLV Cristiano Roland.

U17 Việt Nam có thành tích đối đầu tốt với U17 Saudi Arabia (Ảnh: AFC).

Dưới thời HLV người Brazil, U17 Việt Nam gặp đối thủ này trong hai trận đấu. Ở giải U17 châu Á 2025, U17 Việt Nam đã hòa 1-1 trước U17 Australia. Tới giải U17 Đông Nam Á 2026 diễn ra vào tháng trước, U17 Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 trước đối thủ này.

Đánh giá về U17 Việt Nam trước trận đấu này, siêu máy tính ChatGPT nhận định: “U17 Việt Nam đã xuất sắc đứng đầu bảng đấu khó khăn khi có 6 điểm, nhiều hơn 1 điểm so với U17 Hàn Quốc. Đó là thành tích đáng ghi nhận với thầy trò HLV Roland.

U17 Việt Nam cho thấy sự hiệu quả trong những tình huống phản công. Họ cũng có nền tảng phòng ngự rất tốt. Tinh thần và bản lĩnh của U17 Việt Nam được đánh giá cao. Họ cho thấy sự trưởng thành hơn so với lứa tuổi.

Ngoài ra, đoàn quân của HLV Roland cũng bước vào trận đấu với sự tự tin cao độ khi có kết quả đối đầu tốt trước U17 Australia trong những trận đấu gần đây”.

Siêu máy tính cũng chỉ ra nhiều điểm đáng lo của U17 Việt Nam: “Đội bóng trẻ của Việt Nam bị nghi ngờ về khả năng chịu áp lực với cường độ cao trong suốt 90 phút. Ngoài ra, việc không sở hữu chiều cao tốt khiến U17 Việt Nam lo ngại về những tình huống bóng bổng khi đối đầu với U17 Australia.

U17 Việt Nam có xu hướng suy giảm thể lực vào cuối trận. Điều này đã khiến cho họ bị thủng lưới 4 bàn chỉ trong 10 phút cuối ở trận gặp U17 Hàn Quốc”.

U17 Australia là đối thủ đáng gờm với U17 Việt Nam (Ảnh: AFC).

ChatGPT còn cho rằng nếu U17 Australia ghi bàn sớm, U17 Việt Nam có thể gặp nhiều khó khăn. Đội bóng của HLV Roland có cửa tạo nên bất ngờ nếu giữ sạch lưới trong 30 phút đầu trận.

Siêu máy tính dự đoán U17 Australia có 48% khả năng giành chiến thắng (58% khả năng đi tiếp). Cơ hội thắng của U17 Việt Nam là 25% (42% khả năng đi tiếp). Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa trong 90 phút là 27%.

Cuối cùng, siêu máy tính ChatGPT dự đoán U17 Việt Nam chịu thất bại 1-2 trước U17 Australia. Một kịch bản khác là U17 Việt Nam có thể hòa 1-1 trước U17 Australia, trước khi thắng ở loạt sút luân lưu.