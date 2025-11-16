U22 Indonesia thảm bại dù tung ra sân nhiều sao nhập tịch trước SEA Games

U22 Indonesia triệu tập khá nhiều cầu thủ nhập tịch như Ivar Jenner, Rafael Struick, Mauro Zijlstra, Jens Raven, Dion Markx… chuẩn bị cho SEA Games. Họ tràn đầy tự tin đón tiếp đối thủ U22 Mali trên sân nhà.

U22 Indonesia thảm bại trước U22 Mali dù tung ra sân nhiều cầu thủ nhập tịch (Ảnh: Kompas).

Thậm chí, trước trận đấu này, báo giới Indonesia còn nhấn mạnh rằng nếu như đội nhà giành chiến thắng trước U22 Mali thì sẽ là lời cảnh báo cho U22 Việt Nam và U22 Thái Lan trước thềm SEA Games.

Mặc dù vậy, mọi thứ không dễ dàng như mơ với U22 Indonesia. Trước đối thủ châu Phi, họ bộc lộ nhiều điểm yếu. Lối chơi mạnh mẽ của U22 Mali khiến cho U22 Indonesia không tài nào chống đỡ. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về U22 Mali.

Ở trận đấu này, U22 Indonesia đã nhận gáo nước lạnh từ rất sớm. Ngay ở phút thứ 5, Sekou Doucoure đã đánh đầu ghi bàn cho U22 Mali từ quả phạt góc. Tới phút 31, Wilson Samake đã cho thấy sự vượt trội về sức mạnh khi tăng tốc từ sân nhà, tới vòng cấm của U22 Indonesia và ghi bàn.

Trong hiệp 2, U22 Mali chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Họ không còn lên bóng dồn dập như hiệp 1. Tuy nhiên, đội bóng châu Phi vẫn có bàn thắng thứ ba do công của Moulaye Haidara ở phút 90+1.

Rõ ràng, sau trận thua đậm này, đoàn quân của HLV Indra Sjafri hiểu mình đang ở đâu và sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm trước thềm SEA Games.

U22 Thái Lan giành chiến thắng 4-0 trước U22 Ấn Độ (Ảnh: FAT).

Trong khi đó, U22 Thái Lan đã thị uy sức mạnh khi giành chiến thắng 4-0 trước U22 Ấn Độ. Sirapop Wandee là người mở tỷ số cho đội chủ nhà Thái Lan với cú dứt điểm bằng chân trái vào góc gần ở phút 32.

Tới phút 42, Chinngen Phutanyong đã bị phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài cho U22 Thái Lan hưởng phạt đền. Maneekorn đã dứt điểm thành công, nâng tỷ số lên 2-0 cho “Voi chiến”.

Đầu hiệp 2, tới lượt Maneekorn mang về quả phạt đền cho U22 Thái Lan. Trên chấm 11m, Chaiyaphon Athon đã nâng tỷ số lên 3-0 cho đội chủ nhà. Cuối cùng, tới phút 62, Thanakrit Chotimueangpak đã ấn định chiến thắng 4-0 cho U22 Thái Lan.

Đội hình thi đấu U22 Indonesia và U22 Mali:

U22 Indonesia: Cahya Supriadi; Frengky Missa, Kakang Rudianto, Kadek Arel, Dony Tri Pamungkas; Ananda Raehan, Ivar Jenner, Raka Cahyana; Mauro Zijlstra, Rafael Struick, Rahmat Arjuna.

U22 Mali: Bourama Kone; Isiaka Soukouna, Eden Gassama, Sekou Doucoure, Dan Sinate; Hamidou Makalou, Boubakar Dembaga, Moulaye Haidara, Aboubacar Sidibe; Pep Niama Sissoko, Wilson Samake.