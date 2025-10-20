Chuyên gia Indonesia: “U22 Việt Nam, Thái Lan không thể cản U22 Indonesia”

Lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam tại SEA Games 33 diễn ra vào ngày 19/10 đã đưa U22 Indonesia vào bảng C cùng với Myanmar, Philippines và Singapore. Đây được đánh giá là bảng đấu tương đối thuận lợi cho đội bóng trẻ xứ vạn đảo. U22 Indonesia đang được xem là một trong những ứng cử viên sáng giá cho tấm huy chương vàng tại Đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á năm nay.

Cùng với Malaysia, Việt Nam và chủ nhà Thái Lan, U22 Indonesia dưới sự dẫn dắt của HLV Indra Sjafri đang đặt mục tiêu tái lập thành tích vô địch SEA Games 2023 tại Campuchia. Chuyên gia bóng đá Ronny Pangemanan bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào khả năng này, dựa trên chất lượng đội hình hiện tại – đặc biệt là sự góp mặt của nhiều cầu thủ nhập tịch.

U22 Indonesia (trang phục trắng) thi đấu với U22 Ấn Độ trong đợt tập huấn vào đầu tháng 10 (Ảnh: Bola).

Chia sẻ trên kênh YouTube cá nhân Bung Ropan vào chủ nhật (19/10), ông Ronny Pangemanan nhận định: “Thái Lan, với tư cách chủ nhà, chắc chắn sẽ muốn phục thù và họ sẽ làm mọi cách để đạt được điều đó. HLV Indra Sjafri đã trở lại dẫn dắt đội tuyển U23 quốc gia - thực chất là đội U22 sẽ được sử dụng tại SEA Games 33”.

Về bảng đấu của Indonesia, ông nói thêm: “Lễ bốc thăm đã diễn ra. Chúng ta ở bảng C gồm bốn đội, trong khi bảng A và bảng B chỉ có ba đội. Đây là bảng đấu tương đối dễ, nhưng chúng ta không nên xem nhẹ điều này”.

Sự tự tin của Pangemanan càng được củng cố khi ông nhắc đến những cái tên nổi bật trong đội hình U22 Indonesia. Theo ông, những cầu thủ như Marselino Ferdinan cùng một số cầu thủ nhập tịch - bao gồm Ivar Jenner, Adrian Wibowo, Rafael Struick và Mauro Zijlstra - khiến cơ hội giành huy chương vàng của Indonesia trở nên sáng rõ hơn bao giờ hết.

Ông nhấn mạnh: “Chúng ta vẫn phải tập trung vì sẽ đối đầu với Singapore, Philippines và Myanmar. Nhưng với đội U22 hiện tại, đặc biệt là những tên tuổi lớn như Ferdinan, Jenner, Wibowo, Struick và Zijlstra trong đội hình, tôi tin rằng chúng ta có thể vượt qua tất cả các đối thủ, và huy chương vàng đã nằm trong tầm tay”.

Dù đánh giá cao Thái Lan và Việt Nam là những đội mạnh ở các bảng đấu khác, ông Pangemanan vẫn tin Indonesia sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch.

“Thái Lan sẽ rất tham vọng phục thù sau thất bại ở trận chung kết SEA Games 2023, nhưng tôi tự tin chúng ta là đội mạnh nhất ở cấp độ SEA Games, với những cái tên tôi đã đề cập”, ông khẳng định.

U22 Việt Nam đã thua U22 Indonesia tại SEA Games 32 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Phân tích về các bảng đấu còn lại, ông Pangemanan cho biết: “U22 Thái Lan nằm ở bảng A. Tôi nghĩ họ sẽ đứng đầu bảng khi chỉ phải gặp Timor Leste và Campuchia. Chỉ có đội nhất bảng mới được vào bán kết".

“Ở bảng B là Việt Nam, với đối thủ mạnh nhất là Malaysia. Bên cạnh đó, họ cũng sẽ phải đối đầu với Lào. Nhìn vào tình hình hiện tại, U22 Việt Nam có thể giành ngôi nhất bảng”, ông kết luận.

Môn bóng đá nam SEA Games 33 dự kiến diễn ra từ ngày 3/12 đến ngày 18/12. Vòng bảng được tổ chức tại Songkhla và Chiang Mai, sau đó các trận bán kết và chung kết sẽ diễn ra ở sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan). Theo quy định, các đội tuyển sẽ sử dụng đội hình U22 (cầu thủ sinh từ ngày 1/1/2003 trở đi) và không có suất cho cầu thủ quá tuổi.