U22 Indonesia bị loại từ vòng bảng, HLV trưởng nhận cái kết đắng

U22 Indonesia bước vào SEA Games 33 với tư cách là đương kim vô địch nhưng họ gây thất vọng lớn khi bị loại ngay từ vòng bảng. HLV Indra Sjafri, người được tái bổ nhiệm sau khi giúp đội tuyển giành Huy chương vàng (HCV) tại SEA Games 32, đã không thể tạo nên khác biệt trong lần trở lại này.

PSSI sa thải HLV Indra Sjafri sau khi U22 Indonesia bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games 33 (Ảnh: PSSI).

Thất bại đó khiến đội tuyển trẻ Indonesia không thể hoàn thành chỉ tiêu giành ít nhất Huy chương bạc theo yêu cầu của Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia. Do đó, PSSI đã quyết định sa thải HLV Indra Sjafri.

Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch cơ quan đội tuyển Quốc gia Indonesia (BTN), Sumardji, thông báo: “Chúng tôi đã thống nhất tiến hành đánh giá và quyết định chấm dứt hợp đồng giữa HLV Indra Sjafri và PSSI”.

Ông Sumardji nhấn mạnh việc chấm dứt hợp đồng được thực hiện dựa trên các điều khoản đã ký kết. “Liên quan đến việc kết thúc hợp tác, các quyền và nghĩa vụ của hai bên sẽ được thực hiện đầy đủ theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng hiện có. Những quyền lợi mà HLV Indra Sjafri được hưởng và nghĩa vụ mà PSSI phải thực hiện sẽ được tuân thủ”, ông nói thêm.

Khi được hỏi về phản ứng của HLV Indra Sjafri sau quyết định này, ông Sumardji cho biết chiến lược gia 62 tuổi đã chấp nhận kết quả với thái độ bình thản.

Vị lãnh đạo của PSSI chia sẻ thêm: “Sau khi chúng tôi tiến hành thảo luận và đánh giá tổng thể về SEA Games lần này, chúng tôi đã trao đổi trực tiếp với HLV Indra Sjafri. Ông ấy tiếp nhận quyết định này với sự điềm tĩnh, chân thành và hoàn toàn chấp thuận”.

Việc U22 Indonesia bị loại ngay từ vòng bảng là cú sốc (Ảnh: PSSI).

Việc chấm dứt hợp tác cũng đồng nghĩa với việc kết thúc toàn bộ các nhiệm vụ của HLV Indra Sjafri tại PSSI, bao gồm vai trò thành viên Ban Giám đốc Kỹ thuật của Liên đoàn, nơi ông từng làm việc dưới sự điều hành của Giám đốc Kỹ thuật Alexander Zwiers.

“Quyết định chấm dứt hợp tác này mang tính toàn diện, bao gồm cả vai trò HLV trưởng đội U22 Indonesia tại SEA Games lẫn nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Kỹ thuật. Kể từ hôm nay, mọi mối quan hệ công việc giữa HLV Indra Sjafri và PSSI đã chính thức kết thúc”, ông Sumardji khẳng định.

Theo báo giới Indonesia, trong thời gian tới, nhiệm vụ dẫn dắt đội U22/U23 Indonesia sẽ được kiêm nhiệm bởi HLV trưởng đội tuyển quốc gia, người dự kiến sẽ được công bố trong tháng này hoặc muộn nhất là vào tháng sau.