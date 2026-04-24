U17 Việt Nam lập dấu mốc lịch sử sau khi vô địch Đông Nam Á

Thắng Malaysia 3-0, U17 Việt Nam vô địch giải Đông Nam Á 2026

Đúng như dự đoán và kỳ vọng từ người hâm mộ, U17 Việt Nam đã không gặp khó khăn nào khi tái đấu với U17 Malaysia ở trận chung kết diễn ra trên sân Gelora Delta Sidoarjo (Indonesia) tối 24/4 và dễ dàng giành chiến thắng cách biệt 3-0.

U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng ở trận chung kết với U17 Malaysia (Ảnh: VFF).

Ngay trong hiệp 1, đoàn quân của HLV Cristiano Roland đã vượt lên dẫn trước hai bàn, lần lượt là pha lập công của Quý Vương (phút 11) và Văn Dương (phút 45+4). Ở hiệp 2, Văn Dương hoàn thành cú đúp ở phút 54 để giúp U17 Việt Nam giành chức vô địch một cách xứng đáng tại giải đấu dành cho lứa trẻ.

Chiến thắng này giúp U17 Việt Nam đi vào lịch sử giải U17 Đông Nam Á khi trở thành đội tuyển vô địch nhiều nhất lịch sử giải đấu (4 lần, gồm các năm 2006, 2010, 2017 và 2026). Xếp ngay sau Việt Nam là Thái Lan và Australia (cùng có 3 lần vô địch).

Chức vô địch mới nhất của U17 Việt Nam cũng giúp đội bóng này nối dài chuỗi trận bất bại dưới thời HLV Cristiano Roland lên con số 16 trận (gồm 10 trận thắng và 6 trận hoà). Niềm vui của các cầu thủ U17 Việt Nam cũng là niềm vui của HLV Cristiano Roland khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha lần đầu tiên giành danh hiệu cùng lứa đội tuyển trẻ.

Chu Ngọc Nguyễn Lực nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu (Ảnh: VFF).

Đáng chú ý, ngoài chức vô địch dành cho tập thể, hai cầu thủ của U17 Việt Nam cũng giành hai trong ba danh hiệu tại giải đấu, khi thủ thành Lý Xuân Hoà giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải đấu và tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Riêng danh hiệu Vua phá lưới thuộc về cầu thủ Georgio Hassarati của U17 Australia.

Sau chức vô địch U17 Đông Nam Á, đoàn quân của HLV Cristiano Roland sẽ không có thời gian để nghỉ ngơi khi tiếp tục chuẩn bị cho giải U17 châu Á 2026 sẽ diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 7/5 đến 24/5.

Đây là giải đấu mà U17 Việt Nam đặt quyết tâm cao, với mục tiêu vào tứ kết để giành vé dự World Cup 2026. Ở giải đấu mang tầm cỡ châu lục, U17 Việt Nam nằm cùng bảng với U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen.