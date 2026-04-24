U17 Việt Nam mang tới “cơn ác mộng” cho U17 Malaysia

Thắng Malaysia 3-0, U17 Việt Nam vô địch giải Đông Nam Á 2026

Trước thềm trận chung kết giải U17 Đông Nam Á vào tối 24/4, báo giới Malaysia đã nói về màn “phục thù” với U17 Việt Nam sau thất bại ở vòng bảng. Ba chiến thắng liên tiếp trước U17 Indonesia, U17 Timor Leste và U17 Lào giúp U17 Malaysia có sự tự tin cao độ.

U17 Việt Nam đánh bại U17 Malaysia để giành chức vô địch giải U17 Đông Nam Á (Ảnh: FAM).

Mặc dù vậy, mọi thứ không như mơ với U17 Malaysia. Trong trận chung kết diễn ra tại sân Gelora Delta, U17 Malaysia đã lép vế hoàn toàn trước U17 Việt Nam. Sau 90 phút, họ tiếp tục hứng chịu thất bại đậm với tỷ số 0-3 trước thầy trò HLV Roland.

Thêm một lần, U17 Việt Nam thể hiện sự vượt trội so với U17 Malaysia. Cũng như những trận đấu ở giải U17 Đông Nam Á, U17 Việt Nam thi đấu khá mạch lạc, bài bản và vô cùng nguy hiểm. Dù U17 Malaysia đã lường trước được điều đó nhưng không thể ngăn cản.

Trong thời gian qua, U17 Việt Nam nổi lên như “cơn ác mộng” của U17 Malaysia. Trước đó, trong trận đấu ở vòng bảng giải U17 Đông Nam Á, đoàn quân HLV Roland đã giành chiến thắng đậm với tỷ số 4-0 trước đối thủ này.

Trước đó, ở vòng loại giải U17 châu Á 2026 diễn ra vào tháng 11 năm ngoái, U17 Việt Nam cũng giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước U17 Malaysia.

U17 Việt Nam giành chiến thắng 3 trận liên tiếp trước U17 Malaysia (Ảnh: FAM).

Tính ra, U17 Việt Nam đã giành chiến thắng 3 trận liên tiếp trước U17 Malaysia chỉ trong vòng 5 tháng. “Những chiến binh sao vàng” ghi tới 11 bàn và không thủng lưới bàn nào trước đối thủ này.

Thế hệ của Văn Dương, Minh Thủy, Hiệp Đại Việt Nam, Đại Nhân, Nguyễn Lực… thực sự đáng kỳ vọng. Họ đã thi đấu chín chắn hơn nhiều so với lứa tuổi rất nhiều. Đây là thế hệ đáng kỳ vọng của bóng đá Việt Nam.

Vào tháng 5, U17 Việt Nam sẽ bắt đầu chinh phục giải U17 châu Á 2026. Tại giải đấu này, đoàn quân HLV Roland sẽ đối đầu với U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen. Nếu vượt qua vòng bảng (nằm trong nhóm hai đội đầu bảng), U17 Việt Nam sẽ giành vé tham dự World Cup U17.