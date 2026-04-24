Vô địch U17 Đông Nam Á, đội tuyển U17 Việt Nam được thưởng rất lớn

Thắng Malaysia 3-0, U17 Việt Nam vô địch giải Đông Nam Á 2026

Ngay sau trận đấu, phía Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã thưởng nóng cho đội tuyển U17 Việt Nam. Cụ thể, VFF thưởng cho đội bóng của HLV Cristiano Roland (người Brazil) khoản tiền 500 triệu đồng, cho thành tích thắng U17 Malaysia ở trận chung kết.

U17 Việt Nam được thưởng lớn sau khi vượt qua U17 Malaysia ở trận chung kết giải Đông Nam Á (Ảnh: FAM).

Trước đó, qua từng vòng đấu, VFF đều có các khoản thưởng kịp thời cho U17 Việt Nam. Cụ thể, sau khi vượt qua vòng đấu bảng, đội bóng của HLV Roland được thưởng 300 triệu đồng. Còn sau khi U17 Việt Nam thắng U17 Australia 2-1 ở bán kết, các cầu thủ trẻ của chúng ta được VFF thưởng thêm 300 triệu đồng.

Tổng cộng, toàn đội được thưởng số tiền 1,1 tỷ đồng cho toàn bộ hành trình tại giải U17 Đông Nam Á 2026. Đây là số tiền thưởng khá lớn dành cho một đội bóng trong lứa tuổi 17, cho thấy Liên đoàn Bóng đá Việt Nam rất quan tâm đến đội tuyển U17 Việt Nam.

U17 Việt Nam là đội duy nhất tại giải U17 Đông Nam Á 2026 bất bại, ghi được nhiều bàn thắng thứ hai (19 bàn, sau U17 Australia với 24 bàn). Sau khi đăng quang tại giải năm nay, bóng đá Việt Nam cũng trở thành nền bóng đá duy nhất độc chiếm kỷ lục 4 lần vô địch giải U17 của bóng đá khu vực, vượt qua các đội Thái Lan và Australia (mỗi đội có 3 lần vô địch).

Cũng ngay sau giải U17 Đông Nam Á, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ chuẩn bị cho hành trình tham dự vòng chung kết (VCK) giải U17 châu Á 2026, khai diễn từ ngày 5/5, tại Saudi Arabia.

Ở VCK giải châu Á 2026, U17 Việt Nam sẽ lần lượt gặp các đội U17 Yemen (vào ngày 6/5), Hàn Quốc (10/5) và UAE (13/5). Mục tiêu của U17 Việt Nam tại VCK giải châu Á là giành quyền vào tứ kết, qua đó giành vé tham dự World Cup U17 diễn ra vào cuối năm nay, tại Qatar.