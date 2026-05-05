U17 Việt Nam gặp bất lợi về chiều cao tại vòng chung kết châu Á 2026

VCK của giải đấu này sẽ khai diễn đêm nay (5/5), tại Saudi Arabia. U17 Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đội U17 Hàn Quốc, UAE và Yemen.

U17 Việt Nam bất lợi về thể hình so với các đối thủ tại VCK giải châu Á (Ảnh: VFF).

Trong số này, U17 Hàn Quốc là đội có lợi thế rất lớn về mặt thể hình. Theo thống kê, đội bóng trẻ đến từ xứ sở kim chi là đội có chiều cao trung bình tốt thứ nhì tại giải, với thông số trung bình là 1,817m.

Chiều cao trung bình của U17 Hàn Quốc chỉ kém đôi chút so với đội dẫn đầu về thông số này là U17 Trung Quốc (1,818m).

Đối thủ khác trong bảng C của U17 Việt Nam là UAE xếp hạng 8 về chiều cao trung bình, với thông số 1,761m. Trong khi đó, U17 Việt Nam có chiều cao trung bình 1,739m, xếp hạng 13/15 đội.

Tính trong bảng C, U17 Việt Nam chỉ có chiều cao trung bình tốt hơn so với U17 Yemen. Đội bóng trẻ Tây Á có thông số 1,718m, xếp hạng 14/15.

Còn tính trong các đội thuộc khu vực Đông Nam Á, U17 Việt Nam chỉ nhỉnh hơn U17 Myanmar về chiều cao trung bình. U17 Myanmar là đội xếp cuối bảng, với thông số 1,682m.

Chiều cao trung bình của các đội tham dự VCK giải U17 châu Á 2026 (Ảnh: ASEAN Football).

Xếp ngay trên U17 Việt Nam một bậc là Indonesia. Đội bóng trẻ đến từ xứ sở vạn đảo có chiều cao trung bình 1,743m. Còn U17 Thái Lan xếp hạng 9/15, với chiều cao trung bình 1,759m.

Điều đáng chú ý, ngoại trừ chủ nhà Saudi Arabia (hạng 10, với chiều cao trung bình 1,755m), nhóm các ứng cử viên vô địch hàng đầu, gồm Hàn Quốc, Uzbekistan, Australia và U17 Nhật Bản đều là những đội có chiều cao trung bình tốt.

Đương kim vô địch U17 Uzbekistan có chiều cao trung bình 1,811m, xếp thứ 3 toàn giải. U17 Australia có chiều cao trung bình 1,793m, xếp hạng 5. Còn U17 Nhật Bản xếp hạng 6, với chiều cao trung bình 1,777m.

Với riêng bóng đá Nhật Bản, dù là đội bóng chơi thiên về kỹ thuật, nhưng ở những vị trí đòi hỏi phải va chạm, tranh chấp tay đôi và tranh chấp bóng bổng, gồm thủ môn, trung vệ, tiền vệ trung tâm và trung phong, bóng đá xứ sở mặt trời mọc luôn tuyển lựa những cầu thủ rất to lớn.

Điều đó chứng tỏ, bên cạnh yếu tố kỹ thuật, yếu tố thể hình ngày một quan trọng trong bóng đá hiện đại, nơi mà các trận đấu ngày một nhanh hơn, các pha va chạm ngày một diễn ra mạnh mẽ hơn. Đồng thời, lịch thi đấu ngày một dày đặc, đòi hỏi cầu thủ hiện nay phải rất khỏe, rất dẻo dai.