AFC ấn tượng về điểm mạnh của U17 Việt Nam

U17 Việt Nam chuẩn bị bước vào giải U17 châu Á với quyết tâm rất lớn giành vé tham dự World Cup U17 vào cuối năm. Ở giải đấu tới, đoàn quân HLV Cristiano Roland sẽ nằm chung bảng với U17 Hàn Quốc, U17 Yemen và U17 UAE.

Nhiệm vụ của U17 Việt Nam là nằm trong số hai đội bóng đứng đầu bảng để giành vé vào vòng 1/8 và đồng thời có vé tham dự World Cup.

U17 Việt Nam thể hiện sức công phá mạnh mẽ ở vòng loại giải U17 châu Á (Ảnh: VFF).

Trước thềm giải đấu này, AFC đánh giá cao hàng công của U17 Việt Nam. Đội bóng của HLV Roland cùng với U17 Trung Quốc là những đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất ở vòng loại.

Cơ quan quản lý bóng đá châu Á bình luận: “U17 Trung Quốc bước vào giải đấu với sự tự tin cao độ khi gây ấn tượng mạnh ở vòng loại. Họ giành trọn vẹn 5 chiến thắng và ghi tới 40 bàn, không thủng lưới bàn nào.

Trong khi đó, U17 Việt Nam cũng ấn tượng không kém khi cũng toàn thắng 5 trận, ghi 30 bàn và không phải vào lưới nhặt bóng. Cả hai đội rất muốn thể hiện phong độ cao như vậy ở giải U17 châu Á”.

AFC cũng đưa ra một vài con số đáng chú ý khác liên quan tới giải đấu. Theo đó, kể từ năm 1985 tới nay, chỉ có duy nhất U17 Nhật Bản bảo vệ thành công chức vô địch khi lên ngôi ở các giải đấu năm 2018 và 2023 (giải đấu năm 2020 bị hủy vì Covid-19). U17 Nhật Bản cũng là đội bóng giàu thành tích nhất giải đấu với 4 lần vô địch.

Trong lịch sử, chỉ có duy nhất một đội bóng Đông Nam Á từng giành chức vô địch giải U17 châu Á là Thái Lan vào năm 1998.

U17 Việt Nam quyết tâm hướng tới giành vé tham dự World Cup (Ảnh: VFF).

Trong số 15 đội bóng tham dự giải U17 châu Á 2026 (U17 Triều Tiên bỏ giải), U17 Myanmar là đội bóng duy nhất chưa từng vượt qua vòng bảng. Họ từng tham dự 4 giải đấu vào các năm 1986, 2000, 2002 và 2006 nhưng đều dừng bước ở vòng bảng.

Trước giải đấu, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì sự tập trung và tận dụng tối đa từng cơ hội trong thi đấu. Ở giải đấu năm ngoái, U17 Việt Nam đã dừng bước đáng tiếc ở vòng bảng sau khi bị U17 UAE gỡ hòa với tỷ số 1-1 ở phút 87 trong trận đấu quyết định. Nếu giữ nguyên tỷ số 1-0, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã có thể giành vé tham dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử.

HLV người Brazil cho biết: “Ở giải đấu trước, U17 Việt Nam đã cố gắng trong từng trận nhưng kết quả là ba trận hòa khiến đội bóng không thể đi tiếp. Đó là bài học lớn mà tôi luôn nhắc các cầu thủ rằng họ không được lãng phí bất kỳ thời điểm nào trên sân và phải nỗ lực tối đa để hướng tới chiến thắng.

Lứa cầu thủ hiện tại có khả năng tấn công tốt, thể hiện qua số bàn thắng ghi được trong thời gian qua. Tuy nhiên, sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự vẫn là yếu tố then chốt. Chúng tôi đặt mục tiêu giành kết quả tốt nhất trong từng trận đấu để có thể vượt qua vòng bảng”.