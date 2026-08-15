Siêu máy tính dự đoán tỷ số trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia

Đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách tới sân Kuala Lumpur của Malaysia ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Đây là trận đấu có ý nghĩa then chốt với đoàn quân HLV Kim Sang Sik. Nếu giành chiến thắng, “Những chiến binh sao vàng” sẽ rộng cửa lọt vào chung kết giải đấu.

Đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao trước Malaysia (Ảnh: Thành Đông).

Trước thềm trận đấu, siêu máy tính Be Soccer đánh giá cao đội tuyển Việt Nam. Theo đó, khả năng chiến thắng của đoàn quân HLV Kim Sang Sik là 52,1%. Cơ hội thắng của Malaysia là 25,3%. Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là 22,6%.

Hệ số bàn thắng kỳ vọng (xG) dự kiến của đội tuyển Việt Nam là 1,87, còn của Malaysia là 1,24. Trong trường hợp đội tuyển Việt Nam chiến thắng, tỷ số dễ xuất hiện nhất là 2-1 với 9,7%. Tiếp theo là các tỷ số 1-0 (8,3%), 2-0 (7,8%)

Tỷ số có khả năng xuất hiện cao nhất ở khả năng Malaysia chiến thắng là 2-1 với 6,4%. Tỷ số hòa dễ xuất hiện nhất là 1-1 với 10,4%.

Phát biểu trước báo giới, HLV Kim Sang Sik thể hiện quyết tâm lớn đánh bại Malaysia để lọt vào chung kết: “Chúng tôi rất vinh dự khi góp mặt ở bán kết. Toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để đáp lại sự ủng hộ của người hâm mộ, hướng tới mục tiêu chung là giành quyền vào chung kết. Ở trận bán kết đầu tiên gặp Malaysia, chúng tôi sẽ cố gắng đạt kết quả tốt nhất”.

Đội tuyển Việt Nam thắng 9/10 trận gần nhất gặp Malaysia (Ảnh: Hải Long).

Phân tích về sức mạnh của Malaysia, HLV Kim Sang Sik nhận định đối thủ đang có sự cân bằng tốt. “Malaysia thường sử dụng sơ đồ 4-4-2, điều đó cho thấy họ có sự cân bằng tốt trong lối chơi, họ là một đội bóng mạnh. Chúng tôi sẽ chủ động phân tích điểm yếu của đối thủ để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu ngày mai và hy vọng giành được kết quả khả quan”, chiến lược gia người Hàn Quốc nói.

HLV Kim Sang Sik và các học trò có lý do để tự tin. Trong những năm qua, đội tuyển Việt Nam chiếm ưu thế về đối đầu khi thắng 9/10 trận gần nhất gặp Malaysia. Bên cạnh đó, HLV người Hàn Quốc cũng đang sở hữu chuỗi 22 trận bất bại cùng “Những chiến binh sao vàng”.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Malaysia

Việt Nam: Patrik Lê Giang; Phạm Xuân Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung; Trương Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Văn Vĩ; Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son.

Malaysia: Azri Ghani; Rodney Celvin Akwensivie, Ubaidullah Shamsul, Alif Ahmad, Ruventhiran Vengadesan; Endrick dos Santos, Ezequiel Aguero, Paulo Josue; Mohamadou Sumareh, Syafiq Ahmad, Pavithran Gunalan

Dự đoán tỷ số Việt Nam 2-1 Malaysia.