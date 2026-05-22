Chung kết U17 châu Á: U17 Trung Quốc trả món nợ trước U17 Nhật Bản?

Trận chung kết giải U17 châu Á 2026 sẽ diễn ra lúc 0h ngày 23/5 (theo giờ Việt Nam), giữa U17 Nhật Bản và U17 Trung Quốc, trên sân thuộc khu liên hợp thể thao King Abdullah, tại Jeddah (Saudi Arabia).

U17 Nhật Bản (áo xanh) được đánh giá cao hơn trước trận chung kết (Ảnh: AFC).

Ở vòng bảng của giải đấu này, U17 Nhật Bản từng thắng U17 Trung Quốc 2-1. Hành trình vào chung kết của đội bóng trẻ đến từ xứ sở mặt trời mọc cũng suôn sẻ hơn nhiều so với đội bóng trẻ đến từ quốc gia tỷ dân.

U17 Nhật Bản toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, gồm trận thắng 2-1 trước U17 Trung Quốc, 3-1 trước Qatar và 3-1 trước Indonesia.

Đến vòng tứ kết, U17 Nhật Bản thắng đậm U17 Tajikistan đến 5-0. Đây cũng là trận đấu có tỷ số cách biệt lớn nhất tại vòng tứ kết. Thách thức thực thụ của U17 Nhật Bản chỉ xuất hiện ở bán kết, khi họ đối đầu với đương kim vô địch U17 Uzbekistan.

Hai đội Nhật Bản và Uzbekistan 1-1 trong giờ thi đấu chính thức, U17 Nhật Bản thắng 3-2 trong loạt sút luân lưu để giành quyền lọt vào trận chung kết.

Trong khi đó, đường vào đến trận chung kết của U17 Trung Quốc khá gập ghềnh. Họ chỉ thắng đúng một trận tại vòng bảng, đó là trận thắng Qatar 2-0. Còn lại, đội bóng trẻ đến từ quốc gia tỷ dân thua U17 Nhật Bản 1-2, thua U17 Indonesia 0-1.

U17 Trung Quốc (áo đỏ) tạo được nhiều bất ngờ ở các trận tứ kết và bán kết (Ảnh: AFC).

U17 Trung Quốc có cùng 3 điểm với các đội Qatar và Indonesia, nhưng họ xếp nhì bảng B nhờ hơn 2 đối thủ kia chỉ số phụ, qua đó họ giành quyền vào tứ kết.

Dù vậy, từ vòng tứ kết trở đi, U17 Trung Quốc đưa người hâm mộ khắp châu Á đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Họ thắng chủ nhà U17 Saudi Arabia 3-1 ở tứ kết, thắng Australia 2-0 ở bán kết.

Điểm mạnh của các cầu thủ trẻ Trung Quốc là thể hình và các pha bóng dài, bóng bổng. Ngược lại, U17 Nhật Bản rất mạnh ở các pha phối hợp nhóm, các pha xuống biên rồi "chuyền sệt" vào trung lộ, cộng với các tình huống đi bóng xuyên phá, dứt điểm uy lực.

Trận chung kết giải U17 châu Á 2026 cũng chính là sự tái hiện của cặp đấu chung kết giải U23 châu Á 2026, diễn ra hồi tháng 1, cũng tại Saudi Arabia (khi đó, U23 Nhật Bản từng đánh bại U23 Trung Quốc).

Hiện tại, chưa rõ lối chơi bóng thiên về kỹ thuật của U17 Nhật Bản hay lối chơi thiên về thể lực của U17 Trung Quốc sẽ là đội giành chiến thắng chung cuộc?

Dự đoán: U17 Nhật Bản thắng 3-1.