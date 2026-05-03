HLV Cristiano Roland nói về bài học lớn sau cú ngã của U17 Việt Nam

Ở giải U17 châu Á 2025, U17 Việt Nam nằm ở bảng đấu khó khăn với U17 Nhật Bản, U17 Australia và U17 UAE. Đoàn quân HLV Roland đã xuất sắc cầm hòa U17 Nhật Bản và U17 Australia sau hai trận đầu tiên. Tới trận cuối cùng, U17 Việt Nam đã dẫn trước 1-0 trước U17 UAE tới phút 87. Đáng tiếc, chúng ta đã bị đối thủ gỡ hòa. Nếu giữ nguyên tỷ số 1-0, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã có thể giành vé tham dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử.

U17 Việt Nam lỡ hẹn với World Cup sau trận hòa đáng tiếc trước U17 UAE (Ảnh: AFC).

Nhìn lại cú ngã đau đớn này, HLV Roland nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì sự tập trung và tận dụng tối đa từng cơ hội trong thi đấu. Theo đánh giá của ông, lứa cầu thủ hiện tại có khả năng tấn công tốt nhưng để đạt kết quả cao, U17 Việt Nam cần đảm bảo sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

Chiến lược gia người Brazil cho biết: “Ở giải đấu trước, U17 Việt Nam đã cố gắng trong từng trận, nhưng kết quả là ba trận hòa khiến đội bóng không thể đi tiếp. Đó là bài học lớn mà tôi luôn nhắc các cầu thủ rằng họ không được lãng phí bất kỳ thời điểm nào trên sân và phải nỗ lực tối đa để hướng tới chiến thắng.

Lứa cầu thủ hiện tại có khả năng tấn công tốt, thể hiện qua số bàn thắng ghi được trong thời gian qua. Tuy nhiên, sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự vẫn là yếu tố then chốt. Chúng tôi đặt mục tiêu giành kết quả tốt nhất trong từng trận đấu để có thể vượt qua vòng bảng”.

HLV Roland cho rằng ở thời điểm này, U17 Việt Nam ưu tiên tối đa cho việc bắt nhịp trở lại với cường độ thi đấu. “Điều quan trọng nhất lúc này là giúp các cầu thủ thích nghi nhanh nhất có thể sau hành trình di chuyển. Buổi tập đầu tiên có ý nghĩa làm quen với sân bãi, trái bóng và tốc độ thi đấu.

Tôi hài lòng với tinh thần nỗ lực của các cầu thủ, các em luôn sẵn sàng để đạt trạng thái tốt nhất cho giải đấu. Chúng tôi hiểu rằng giải U17 châu Á là một cấp độ cao hơn nhiều, cạnh tranh hơn nhiều, nên cần chuẩn bị một cách tích cực nhất để các em đạt 100% phong độ”, HLV người Brazil chia sẻ.

U17 Việt Nam tràn đầy tự tin sau khi vô địch giải U17 Đông Nam Á (Ảnh: FAM).

HLV Roland tiết lộ rằng ban huấn luyện cũng tập trung củng cố các nội dung chuyên môn trọng tâm, bao gồm tổ chức lối chơi khi có bóng, khả năng bọc lót trong phòng ngự cũng như hiệu quả dứt điểm.

Ông nói thêm: “Chúng tôi vẫn còn những điểm cần cải thiện, đặc biệt là các chuyển động chiến thuật và khả năng dứt điểm. Điều tích cực là các em đều nhận thức rõ những vấn đề cần cải thiện. Ban huấn luyện đã phân tích cụ thể và toàn đội đang nỗ lực điều chỉnh qua từng buổi tập, hướng tới việc thể hiện tốt nhất trong thi đấu”.

Theo kế hoạch, U17 Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện khâu chuẩn bị trong những ngày tới trước khi bước vào trận ra quân gặp U17 Yemen vào lúc 0h ngày 7/5. Đây là trận đấu khai màn và có ý nghĩa rất quan trọng trong hành trình cạnh tranh vé vào tứ kết (đồng thời là vé dự World Cup) tại bảng C.