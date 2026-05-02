AFC nói điều đặc biệt về sức mạnh của U17 Việt Nam

Giải U17 châu Á sẽ diễn ra từ ngày 5-22/5 tại Saudi Arabia. Ở giải đấu này, U17 Việt Nam sẽ nằm chung bảng C với U17 Hàn Quốc, U17 Yemen và U17 UAE. Trong bối cảnh 9/15 đội bóng tham dự giải U17 châu Á (U17 Triều Tiên bỏ giải) sẽ có vé tham dự World Cup U17, đoàn quân HLV Cristiano Roland đứng trước cơ hội rất lớn góp mặt ở giải bóng đá cấp độ thế giới.

U17 Việt Nam hướng tới mục tiêu giành vé tham dự World Cup U17 (Ảnh: VFF).

Theo đó, U17 Việt Nam chỉ cần vượt qua vòng bảng (nằm trong nhóm hai đội dẫn đầu) là sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Trong trường hợp U17 Qatar vượt qua vòng bảng, U17 Việt Nam vẫn có hy vọng giành vé tham dự World Cup nếu trở thành đội thứ ba có thành tích tốt nhất.

Trước giải đấu này, AFC đánh giá khá cao U17 Việt Nam. Cơ quan quản lý bóng đá châu Á bình luận: “U17 Việt Nam thể hiện quyết tâm lớn khi thi đấu vô cùng ấn tượng ở vòng loại. Đoàn quân của HLV Roland đã toàn thắng cả 5 trận ở vòng loại, ghi 30 bàn thắng và không thủng lưới bàn nào. Điều đó giúp U17 Việt Nam giành quyền lọt vào vòng chung kết giải U17 châu Á một cách xứng đáng”.

Theo thống kê của AFC, U17 Việt Nam đã có 9 lần lọt vào vòng chung kết giải U17 châu Á trong quá khứ. “Những chiến binh sao vàng” đã liên tục góp mặt ở giải đấu này sau khi vắng mặt ở hai giải đấu liên tiếp vào năm 2012 và 2014. Thành tích tốt nhất của U17 Việt Nam là giành quyền vào bán kết ở giải đấu năm 2000.

Ở giải đấu năm ngoái, U17 Việt Nam mất vé tham dự World Cup U17 một cách đáng tiếc. Sau khi hòa U17 Nhật Bản, U17 Australia, U17 Việt Nam đã dẫn trước U17 UAE tới phút 87. Mặc dù vậy, chúng ta lại bị đối thủ gỡ hòa 1-1. Nếu giữ nguyên tỷ số 1-0, U17 Việt Nam đã có vé tham dự World Cup.

Lịch thi đấu của U17 Việt Nam ở giải U17 châu Á (Ảnh: VFF).

Trong khi đó, AFC bình luận về U17 Hàn Quốc: “Mặc dù là đội bóng hàng đầu châu lục nhưng U17 Hàn Quốc lại không có duyên ở giải U17 châu Á. Lần gần nhất, đội bóng lên ngôi ở giải đấu này vào năm 2002. Do đó, đội bóng Đông Á đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công toàn diện hướng tới chức vô địch ở giải đấu năm 2026”.

Nhận xét về U17 Yemen, AFC đánh giá đội bóng này cũng là đối thủ đáng gờm. Họ đã xuất sắc giành vé tham dự giải U17 châu Á với thành tích toàn thắng. Trong khi đó, U17 UAE đặt mục tiêu giành quyền vào tứ kết giải đấu.

U17 Việt Nam sẽ thi đấu vào buổi đêm trong cả ba trận đấu vòng bảng. Đội bóng của HLV Roland sẽ thi đấu trận mở màn giải đấu gặp U17 Yemen vào lúc 0h ngày 7/5. Sau đó, U17 Việt Nam sẽ thi đấu trận thứ hai gặp U17 Hàn Quốc vào lúc 23h ngày 10/5. “Những chiến binh sao vàng” sẽ chốt lại vòng bảng gặp U17 UAE vào lúc 0h ngày 14/5.