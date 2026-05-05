Khai mạc giải U17 châu Á 2026: Bóng đá trẻ Đông Nam Á hướng về World Cup

Lịch thi đấu ngày khai mạc của giải Bảng A 0h ngày 6/5, Saudi Arabia - Myanmar 0h30 ngày 6/5, Tajikistan - Thái Lan Bảng B 23h ngày 5/5, Nhật Bản – Qatar 23h30 ngày 5/5, Indonesia – Trung Quốc

Bảng A với sự hiện diện của chủ nhà U17 Saudi Arabia, Myanmar, Tajikistan và U17 Thái Lan, cùng với bảng B, với sự góp mặt của U17 Indonesia, Qatar, Trung Quốc và Nhật Bản sẽ là những bảng thi đấu trong ngày khai mạc.

Đây cũng là những bảng đấu có sự hiện diện của 3/4 đại diện của Đông Nam Á. Trong số này, U17 Thái Lan rơi vào bảng đấu khá nhẹ. Ở bảng A, ngoại trừ chủ nhà Saudi Arabia được đánh giá nhỉnh hơn các đội còn lại, Tajikistan và Myanmar không mạnh hơn so với U17 Thái Lan.

Tình cảnh của U17 Việt Nam (áo trắng) và U17 Indonesia (áo đỏ) trước khi giải khởi tranh khác nhau: U17 Việt Nam nhiều hy vọng hơn đối thủ (Ảnh: VFF).

Trận đấu giữa U17 Thái Lan và Tajikistan rạng sáng 6/5, có thể là trận đấu quyết định chiếc vé thứ 2 của bảng A vào tứ kết (vé đầu tiên gần như sẽ thuộc về Saudi Arabia). Đội nào thắng trong cặp đấu này sẽ có ưu thế lớn chiếm vị trí nhì bảng A, bởi đội còn lại trong bảng là U17 Myanmar quá yếu.

Chính vì thế, thành bại của U17 Thái Lan tại vòng chung kết (VCK) giải châu Á năm nay, sẽ gần như được quyết định ngay trận đầu.

Trái ngược với U17 Thái Lan, U17 Indonesia nằm ở bảng B rất nặng. Các đối thủ của đội bóng trẻ xứ sở vạn đảo gồm U17 Nhật Bản, Trung Quốc và Qatar đều là các cựu vô địch U17 châu Á. Riêng U17 Nhật Bản giữ kỷ lục 4 lần đăng quang.

U17 Indonesia sẽ gặp U17 Trung Quốc trong trận ra quân đêm nay. Ở bảng đấu nặng ký như thế này, chỉ cần một thất bại có thể khiến đội bóng trẻ xứ sở vạn đảo bị loại khỏi giải.

U17 Việt Nam nằm chung bảng C với U17 UAE (Ảnh: VFF).

Đội bóng còn lại của Đông Nam Á là U17 Việt Nam sẽ thi đấu muộn hơn các đội Thái Lan, Indonesia và Myanmar một ngày. Chúng ta nằm ở bảng C với các đội U17 Hàn Quốc, Yemen và UAE.

Giống như tính chất của Thái Lan tại bảng A, ở bảng C, ngoại trừ U17 Hàn Quốc mạnh nhất, các đội UAE và Yemen không quá vượt trội so với U17 Việt Nam. Chính vì thế, khả năng giành vị trí nhì bảng cùng suất đi tiếp vào tứ kết nằm trong tay U17 Việt Nam.

Theo điều lệ của giải U17 châu Á 2026, hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết giải châu lục, đồng thời sẽ giành luôn vé dự VCK World Cup U17, diễn ra trong năm nay tại Qatar.

Chính vì thế, giấc mơ World Cup đang hiển hiện trước mặt các đội Đông Nam Á, trong đó có đội tuyển U17 Việt Nam.

Về phía nhóm ứng cử viên vô địch của giải U17 châu Á 2026, không thể không kể đến U17 Nhật Bản, chủ nhà Saudi Arabia, Hàn Quốc và đương kim vô địch Uzbekistan.

Riêng Uzbekistan nằm ở bảng D cùng các đội U17 Australia và Ấn Độ. Bảng đấu này hiện chỉ còn 3 đội, sau khi U17 Triều Tiên rút lui vào giờ chót. Bảng D cũng thi đấu muộn hơn các bảng A và B một ngày.