U17 Lào hứng chịu trận thua đậm 0-8 trước U17 Australia

Trận tranh hạng ba giải U17 Đông Nam Á diễn ra vào chiều 24/4 giữa U17 Lào và U17 Australia. Ở giải đấu này, U17 Lào được xem là hiện tượng khi từng đánh bại U17 Thái Lan và U17 Philippines.

Tuy nhiên, càng vào sâu, U17 Lào lại bộc lộ nhiều điểm yếu. Ở trận bán kết, đội bóng xứ Triệu voi đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-3 trước U17 Malaysia. Tới trận tranh hạng ba, các cầu thủ Lào đã chịu trận thua đậm với tỷ số 0-8 trước U17 Australia.

Thực tế, trận đấu diễn ra với thế trận một chiều. U17 Australia tỏ ra vượt trội hoàn toàn so với đối thủ trong suốt 90 phút. U17 Lào chỉ cầm cự được 20 phút. Từ đường căng ngang của đồng đội, Josef Hunter Sikora đã dễ dàng dứt điểm vào lưới đối thủ.

U17 Lào chịu thất bại 0-8 trước U17 Australia (Ảnh: Asean Football).

Phút 27, U17 Australia có bàn thắng thứ hai khi Georgio Hassarati lập công từ chấm phạt đền. Chỉ ba phút sau, Georgio Hassarati tiếp tục tỏa sáng khi ghi bàn thắng thứ 3 cho U17 Australia.

Liên tiếp trong các phút 40 và 44, đội bóng xứ chuột túi còn ghi thêm hai bàn thắng vào lưới U17 Lào do công của Georgio Hassarati và Aston James Reid.

Sang hiệp 2, U17 Australia vẫn thể hiện sự áp đảo. Trong thế trận ấy, bàn thắng đến với họ chỉ là vấn đề thời gian. Phút 51, Georgio Hassarati đã ghi bàn thắng thứ 4 của riêng mình, giúp U17 Australia vượt lên dẫn trước 6-0.

Phút 58, Aston James Reid đã băng vào đệm bóng ở cự ly cận thành, để ghi bàn thắng thứ 7 cho U17 Australia. Chưa dừng lại ở đó, tới phút 90+5, Georgio Hassarati đã ấn định chiến thắng 8-0 cho đội bóng xứ chuột túi. Đây là trận đấu rực sáng của tiền đạo này khi đóng góp tới 5 pha lập công.

Ở giải đấu này, U17 Australia đã ghi tới 24 bàn thắng (trung bình 4 bàn mỗi trận). Tuy nhiên, họ cũng chỉ về đích ở vị trí thứ ba sau thất bại trước U17 Việt Nam ở trận bán kết.